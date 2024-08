V osmatřiceti se vrátil do dresu Sparty Lužná,. zatím toho béčkového. Pro Martina Reka to byl návrat snový, do sítě Srbče nasázel šest branek a potvrdil, že je stále skvělým střelcem. Osobnost Deníku pro tento týden vzpomínala v krátkém rozhovoru vedeném korespondenčně z dalekého Egypta, kde je na dovolené, na začátky v SK Rakovník, příjemný čas v Olympii i současnou fotbalovou rodinu v Lužné.

Martine, o víkendu jste vstřelil šest branek, sice do sítě slabší Srbče, ale přece jen 6 gólů, to se často nepovede. Jak se to přihodilo?

Asi jsem se dobře vyspal (smích). Nééé, kecám, jen jsem měl chuť si zahrát po dlouhé době fotbal a asi jsem zúročil zkušenosti, které mám a hlavně mi to kluci dobře připravili. Takže to pro mě bylo celkem jednoduché.

Už jste někdy dal v zápase tolik branek?

Myslím si, že ne. Góly dávám rád, ale nikdy jsem jich za jeden zápas nedal tolik.

Proč vůbec hrajete za B tým Lužné, výš už hrát nechcete?

Hrají za béčko, protože mě kontaktovali kluci, se kterými jsem hrával za Lužnou ještě před mnoha léty. A proto jsem nemohl odmítnout. Jít si zahrát výš se určitě nebráním, ale musí mi vydržet zdraví a sejít se termín, protože trávím hodně času s dětmi na jejich sportovních aktivitách. Samozřejmě se ale ještě necítím na to jít do starého železa a rád bych si ještě zahrál něco výš.

Jaké máte ještě s fotbalem plány?

Jak jsem již říkal, pokud bude držet zdraví a budu mít čas, budu hrát fotbal co nejdéle to půjde.

Zavzpomínejte prosím trochu na vaši kariéru, kde jste všude hrál a kde jste se cítil nejlépe?

Kariéra je dlouhá, jsem odchovancem SK Rakovníka, kde jsem zažil spoustu let a kde mě fotbal naučili. Potom vzpomenu na super partu v Olympii Rakovník, kde jsme zažili nespočet vítězství a zážitků i mimo hřiště. A samozřejmě moje srdcová záležitost je Lužná. Tady nejde nic dodat, protože tady je to fotbalová rodina a asi klub, kde už dohraju svou kariéru. Jedině, že by dorazilo laso s nejlepšího klubu na světě - Slavia Praha (smích).

Když už se jmenujete Rek, jste opravdu na hřišti hrdina, nebo spíš jemný technik?

Tak to je otázka asi na trenéry, ale jsem vítězný typ a nemám rád prohry, tak se snažím mladší kluky povzbudit a předávat jim zkušenosti.

Vybavíte si nějaký zápas nebo gól, který považujete na svůj nejpovedenější?

Tak to si nevzpomenu, bylo jich hodně a určitě byly všechny důležité (smích).

close info Zdroj: archiv Martina Reka zoom_in Martin Rek nahoře čtvrtý zleva

.