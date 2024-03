„Přestěhoval jsem se zpátky do Rynholce, kde prostě seběhnu kopec a jsem na tréninku nebo zápase. Do Jedomělic jsem musel dojíždět, časově to bylo náročné,“ říká chlapík, který jezdí poměrně daleko i za prací, protože maká v kladenských ocelárnách. Mimochodem mistra mu tam dělá předseda Jedomělic Josef Nedvěd…

Nešel do cizího, s rynholeckou partou byl pořád v kontaktu, drtivou většinu spoluhráčů dobře zná. „Na kluky jsem se chodil pravidelně koukat. Navíc si myslím, že jestli tady byla dobrá parta když jsem kdysi odcházel, tak teď je snad ještě lepší,“ je rád sedmadvacetiletý fotbalista.

Třetí třídu Rakovnicka by měl herně převyšovat, první zápas mu také přišel snadnější než čekal. Přijdou však i silnější protivníci jako Lišany, Řevničov nebo Sýkořice. „Je fakt, že to první utkání tak složité nebylo, vyhráli jsme vysoko a byli lepší. Ale je brzy soudit, tohle musíte brát tým od týmu,“ říká sedmadvacetiletý útočník, který v mládí kopal i za sousední Lány.

Teď hlavně doufá, že bude zdráv, zranění ho totiž v Jedomělicích pořádně pozlobilo. „Já kvůli němu vypadl ze základní sestavy a těžko jsem se do toho pak dostával. Bylo to trochu peklíčko,“ usměje se, ale přiznává, že Jedomělice ho s lehkým srdcem nepouštěly, dobrých hráčů je dnes jako šafránu. „Zkoušely mě překecat, ale jak říkám, jsem teď blízko domovu a hraju pravidelně.“

Jaké má v mateřském klubu plány? Ty nejvyšší! Rynholec sice ztrácí na první Lišany šest bodů, ale tým má dobrý. „Přípravné zápasy zase tak dobré nebyly, ale sílu máme a já osobně bych byl rád, kdybychom hráli výš. Ale na tabulku se rozhodně neupínám,“ mávl rukou nadšený rybář, který rád sedá s prutem u rybníka a tahá kapříky jednoho za druhým.

Kolik vytáhne na jaře gólů?