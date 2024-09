S likvidací katastrof má už zkušenosti, protože po nedávném tornádu, která zpustošilo část jižní Moravy, pomáhal přímo na místě. „Když to člověk vidí zblízka, co se těm lidem přihodilo, je to skutečně strašné. Byl jsem rád, že jsme jim tehdy mohli aspoň trochu pomoci. S bydlením, i s jejich vinohradem, ten byl úplně zdevastovaný,“ vzpomíná.

Fotbal kvůli velké vodě šel minulý týden stranou. Rakovník se už předtím uklidnil první výhrou v krajském přeboru, když doma přehrál Doksy, ale jako nováček musí cílit na další body, soutěž je letos velmi kvalitní. „My máme hodně mladý tým a kluci se teprve musí otrkat. Hodně nám pomůžou návraty zkušených kluků Jardy Červeného a Lukáše Beneše a věřím, že to bude pořád lepší. Mladí získají ostruhy a na jaře už budeme víc silní,“ myslí si Jakub Sklenka, který ve svých devětadvaceti patří ke zkušenému jádru.

Také proto ho nové vedení Rakovníka nalákalo v zimě zpátky do jeho mateřského klubu. „Když tady působilo předešlé vedení, nelíbilo se mi, kam klub směřuje, proto jsem odešel do Strašecí a zahrál si tam dobrý fotbal. Ale když se vedení vyměnilo a v zimě mne oslovili, rád jsem se vrátil,“ vypráví.

Přišel v pravou chvíli, Rakovník zcela nečekaně bojoval o nejvyšší příčky v I. A třídě a vedení toho chtělo využít k postupu. „Už když jsme se bavili o mém návratu, tak slovo postup padlo. Sezonu kluci skvěle rozehráli, tak jsme to na jaře chtěli dotáhnout. Když jsme prvních pět kol vyhráli a Tuchoměřice začaly ztrácet, už jsme to nechtěli pustit a povedlo se,“ vrací se do letošního pro Rakovník tak příjemného jara.

Jakub Sklenka však s Rakovníkem nepostoupil zdaleka poprvé. Jako mladý kluk byl kdysi v partě, která po pádu do I. A třídy začala stoupat postupně vzhůru, zažila postupy do krajského přeboru, pak do divize a nakonec dokonce do ČFL. „Byly to krásné fotbalové časy, na které nikdy nezapomenu. A první zápas v ČFL – i když jsme s béčkem Plzně jasně prohráli, byl asi mým největším zážitkem kariéry. Přišla skvělá návštěva, užíval jsem si to,“ vybavuje si.

Co potěší Jakuba Sklenku v další části kariéry? Když se bude Rakovníku dál dařit a fotbal bude bavit jeho i fanoušky klubu. SKR na to má dobře nakročeno.