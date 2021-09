OBRAZEM: Pauza Lvicím neprospěla, z Mostu přivezly šťastný bod

Po minulém volném kole zajížděly pavlíkovské fotbalistky k již tradičnímu soupeři do Souše. Těžko říct, co bylo příčinou herního výpadku, ale Lvice se nedokázaly dostat do zápasu, který byl ve znamení mnoha nepřesností a chyb. Nakonec i po špatném výkonu odjíždějí se zlatým bodem.

FK Baník Most – Souš – SK Pavlíkov 1:1 | Foto: Deník/Alžběta Brabcová

Baník Most/Souš – SK Pavlíkov 1:1 (0:1) Úvod byl v režii domácích hráček, které byly dominantnější jak na balónu, tak především v osobních soubojích a Pavlíkov do ničeho nepouštěly. Lvice měly problémy především s přesnou kombinací a míč jim na umělém povrchu neposedně utíkal. Občas zahrozily z protiútoku, a při tom nejvíc nebezpečném střela Pázlerové skončila pouze na tyči, a na dorážku žádná ze spoluhráček nedosáhla. Po půl hodině hry ostrý centr Pázlerové srazila domácí obrana do vlastní sítě a Pavlíkov přece jen vedl 0:1. Před přestávkou ještě B. Brabcová vyslala svojí střelu mimo brankovou konstrukci. Ani vstup do druhého dějství nebyl lepší. Domácí celek se usadil na polovině Pavlíkova a napadáním mu znemožňoval jakoukoliv rozehrávku. Poté přišla série několika trestných kopů Souše za hranicí velkého vápna a hned ten první byl úspěšný - 1:1. Velkou šanci domácích v závěru utkání skvěle vychytala Hyková a po dorážce jí pomohla tyčka. Na druhé straně pavlíkovské příležitosti mařil zvednutý praporek pomezního. Trenérka Pavlíkova Veronika Bártová začala chválou brankářky Hykové. "Díky jejímu výkonu si vezeme bod. Nám se v zápase nedařilo takřka nic a za bod musíme být spokojené. Jen doufám, že se poučíme do dalších zápasů, aby se tento výkon neopakoval," řekl trenérka. SK Pavlíkov: Hyková – Churanová, A. Brabcová, Hajnová, Řenčová – Feherová, B. Brabcová, Čechová, Andrová – Šarlingrová, Pázlerová Hokejově střídaly: Ketmanová, Dolejšová, Polcarová, Převrátilová Roztoky v deseti udržely vítězství nad Tatranem B, vedou Pustověty Přečíst článek ›