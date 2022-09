Jak se člověk z divize dostane k takovéto možnosti?

Minulý rok jsem dostala nabídku od vedoucího týmu žen B, který mě oslovil, zda bych si nechtěla vyzkoušet jejich trénink. Když už se to domluvilo, vznikla z toho letní příprava na celé prázdniny. Sparta je srdcová záležitost, takže tam žádné váhání nebylo. Hlavně, byl to vždycky jeden z mých velkých cílů.

Jak vypadala a probíhala příprava v takovém týmu?

Obecně přípravy jsou vždycky náročné a zvlášť v takovém týmu. Tréninky byly pětkrát týdně a o víkendu přátelská utkání. Každodenní tréninky měly výhodu, že mohly být více zaměřené na určitou problematiku a té se mohlo věnovat více času. Jednou týdně jsme vyrážely na běžecké tréninky mimo Strahov, které byly velmi náročné.

Pavlíkovské Lvice nadělily Varům bůra

Zní to velmi náročně, byl vůbec prostor regenerovat?

Hrozně se mi líbila ta profesionalita, na všechno byli lidé. Hlavní část tréninku vedl trenér s asistentkou, ostatnímu se věnovali kondiční trenéři, jako např. rozcvičce, protahování, posilovně a běhům. Na začátku přípravy jsem měla natažené vazy v kotníku a o to se mi postarala skvělá fyzioterapeutka. Taky bylo skvělé, že dvakrát týdně byla možnost regenerace v podobě vířivky, sauny, Kneippova chodníku a studené vany.

Jak náročné bylo skloubit tréninky s dojížděním? Bylo vás víc mimopražských hráček?

Nebyla jsem jediná dojíždějící, bylo nás tam dost. Jedna holčina dokonce bydlí u Tábora a dojíždí každý den. S dopravou je to hodně složité a holčinám, co nebydlí v Praze nebo jejím blízkém okolí, moc nezávidím. Zkusila jsem si cestovat každý den a musím říct, že strávit hodiny na cestách není vůbec příjemné.

Máte nyní srovnání, jak tým Sparty hodnotíte? Odehrála jste také nějaké přípravné utkání a jak se povedlo?

Je to tým mladých holek v mém věku a všechny byly absolutně zapálené do fotbalu. Měla jsem možnost si zahrát přátelské utkání proti ženskému týmu z Pardubic, které hraje také 2. ligu. Ve hře jsem byla dvacet minut a byla to teda rychlost (úsměv). Měla jsem velmi dobrou příležitost dát gól, ale to bych nebyla já, abych si to udělala složitější a nic z toho nebylo. Nakonec byl výsledek 1:0 pro Spartu.

Jak jste se nakonec rozhodla a kde budete v letošním ročníku působit?

Nakonec zůstanu “doma” ve svém, tam, kde se cítím nejlépe, což je v Pavlíkově. Rozhodla jsem se docela ze dne na den, ale přemýšlela jsem o tom už posledních 14 dní. Bylo to moje vlastní rozhodnutí z vlastních důvodů. Zatím takhle vysoký tým jako Sparta asi není pro mě. Cítila jsem, že to není ono. Ale třeba se k fotbalu na vysoké úrovni dostanu jindy, až na to budu ve všech ohledech připravená, nebo zůstane mým koníčkem.

Co je teď tedy vaším hlavním cílem?

Teď ani poradně nevím co chci, jediné co vím, že je teď pro mě přednější moje vysoká škola, kam nastupuji začátkem října a jelikož tam bude hodně sportu, budu muset mít energii, čas i sílu na to a nejen na fotbal. Jsem moc ráda za příležitost, kterou mi Sparta nabídla a jsem moc vděčná, že jsem tam mohla trénovat. Mám spoustu nových zkušeností a pohledů na fotbalový svět.

Rakovnický Mek Gym nabízí pohyb jako životní styl