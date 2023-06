Dvacáté výročí založení pavlíkovského ženského fotbalu oslaví klub v sobotu 10. června na svém domácím hřišti. Hrají se ale také mistrovské zápasy a v těch půjde časo o hodně.

Fotbalistky Pavlíkova | Foto: Petr Růžek

Nejsledovanější klub Rakovníka, SK, míří do nedaleké Unhoště, kde hraje svoje zápasy béčko SK Kladno. Bude favoritem, v tabulce je o hodně výš, ale hosté mají zase větší motivaci, ještě zdaleka nejsou v I. A třídě zachráněni. Pokud chcete podpořit rakovnický celek, začíná se v sobotu v 17 hodin.

Na dobrý fotbal můžete vyrazit už v pátek do Lán, kde hostuje Tatran Rakovník (18). A zase: domácí jsou na tom mnohem lépe, hosté zase nutně potřebují, co bude platit víc?

Zbytek zápasů I. B třídy se hraje povinně až v neděli od 13 hodin a na Rakovnicku hned na třech místech. Hředle hostí Lhotu a výhrou by mohly pomoci Tatranu či Roztokům. Právě u Jazzu se hraje také, tam domácí hostí Zavidov. Moc se asi netěší poslední Lubná, přijede totiž lídr z Tuchoměřic. Mezi oběma celky je příliš markantní rozdíl.

O hodně jde pořád v okrese. Po minulém kole se zdá, že by první místo měly uhájit Mšecké Žehrovice, ale zdaleka to jisté není. V Zavidově to určitě nebudou mít v neděli od 10 hodin snadné, ale ani druhý Janov nemá v sobotu lehkého soka - Jesenici. O záchranu se perou hlavně Pustověty, Kněževes, Olešná a Lišany, zatímco Řevničov a Čistá už se pomalu chystají na třetí třídu. Zápas Řevničov - Kněževes bude mít jistě grády (so, 13). Od pěti hodin hrají Olešná s Pavlíkovem, Pustověty s Lužnou a Městečko s Lišany.

O 20. výročí založení ženského fotbalového klubu v Pavlíkově už řeč byla. Je to důvod k oslavě, a tak si Lvice v sobotu od 15. hodin zavzpomínají na historii, pozvání jsou bývalí trenéři a hráčky, v neposlední řadě klub fanynek a dalších přátel pavlíkovského fotbalu. V průběhu odpoledne proběhne utkání, ve kterém současné hráčky vyzvou ty bývalé. Oslavy zakončí koncert kapel Grippeds a ACIDICI.