Trenérka Veronika Bártová: „Byl to těžký zápas a jsem na holky hrdá, jak se se s ním dokázaly vyrovnat. Nebýt čtvrthodinového výpadku, věřím, že vezeme domů všechny body. Holky ale ukázaly vůli a tolik důležitou týmovost a toho si vážím ze všeho nejvíc. Bod z Vědomic je zasloužený.“

Po přestávce Lvice navázaly na dobrý závěr poločasu. Velkou příležitost měla Krejčová, ale její střela šla pouze do středu branky. Poté přišla hluchá pasáž probíhající ve středu hřiště bez větší příležitosti. Vědomice hrozily především ze standartních situací. Deset minut před závěrečným hvizdem mířila střela Řenčové také jen do gólmanky a i Andrová byla v zakončení nepřesná. Tři minuty před koncem utkání Pázlerová ve stoprocentní šance po centru Churanové pálila z první pouze nad branku domácích.

Už úvod se hostujícím fotbalistkám povedl nadmíru. Ve druhé minutě se Pázlerová probila do vápna a byla nedovoleně zastavena. Nařízenou penaltu proměnila Churanová 0:1. Za pár minutě po kombinaci B. Brabcová pálila jen vedle brankové konstrukce. Od 10. minuty ale nastoupil domácí celek, kterému stačilo pár minut a otočil skóre ve svůj prospěch. Nejprve po nedůrazu v obraně vyrovnal a ve 20. minutě přišel velký zlom: po tlaku domácí zakončily výborně zahraný rohový kop a o minutu později Vědomice zvýšily na dvoubrankový rozdíl 3:1. Po inkasované brance se Lvice vzchopily a do poločasové přestávky dokázaly srovnat nepříznivý stav a staly se lepším týmem na hřišti. Nejprve Řenčová centrem našla Pázlerovou - 3:2 a dvě minuty před koncem prvního poločasu se opět prosadila kapitánka Pavlíkova.

V rámci 2. kola divize žen zavítaly pavlíkovské Lvice na horkou půdu do Vědomic a přivezly si bod za remízu 3:3.

