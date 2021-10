Po přestávce, která viditelně domácím prospěla, se hrálo daleko častěji před plzeňskou brankou, ale s produktivitou byl Pavlíkov na štíru. Po hodině hry se ale Lvice zaslouženého vyrovnání dočkaly z kopačky Ketmannové, v 69. minutě pak prudký centr z levé strany plzeňské brankářce vypadl z rukavic a Krejčová už pohodlně do prázdné sítě upravila na 2:1. Pavlíkovská obrana pak přestála dva nebezpečné plzeňské brejky a dvě minuty před koncem se vyplatilo poločasové posunutí Hejnové do útoku na 3:1.

SK Pavlíkov - VS Plzeň 3:1 (0:1)

Už 7. kolo fotbalové divize žen svedlo dohromady Pavlíkov s Plzní a celý první poločas to na nějakou dobrou formu domácích na pavlíkovském trávníku nevypadalo. Druhé dějství už bylo o něčem jiném a tři body zaslouženě patří Pavlíkovu. Ten je v tabulce divize A na druhém místě za Prague Raptors.

