SK Pavlíkov – Slavia Karlovy Vary 3:2 (3:0)

Pavlíkovu se vstup do utkání povedl. Tři minuty po výkopu se karlovarskou obranou probila Šárka Krejčová a střelou k tyči otevřela skóre utkání. Do čtvrt hodiny Andrová našla Pázlerovou, která lobíkem pocuchala nervy divákům i spoluhráčkám. V síti ale skončil a pavlíkovská kapitánka byla také na konci třetí gólové situace, když do sítě doklepla střelu Řenčové. I přes pěkné kombinace byly domácí hráčky v zakončení hodně nepřesné.

Do druhého poločasu nastoupily Lvice velice vlažně. Velkým počtem chyb a nepřesností vrátily soupeřky do utkání a své šance nedokázaly proměnit. Po hodině hry ještě dokázala Hyková zlikvidovat prudkou střelu, chvíli na to Karlovy Vary potrestaly hrubku v obraně. V 75. minutě se situace opakovala a soupeř snížil na rozdíl jedné branky. Dlouhých bylo posledních deset minut zápasu, kdy se Vary tlačily za vyrovnáním.

Trenérka Pavlíkova Veronika Bártová chválila hráčky za první poločas. "Dařila se nám kombinace, dostupování hráček a to vyústilo ke vstřelení branek. Takhle bych si naší hru představovala v každém zápase. Ovšem druhý poločas byl hodně nervózní a plný zbytečných chyb. A to zkušené hráčky, které Vary bezesporu mají, umí potrestat. Věřím, že se z toho dokážeme poučit a v dalších zápasech se to už nebude opakovat," řekla trenérka.

SK Pavlíkov: Hyková – A. Brabcová, Hajnová, Churanová – Řenčová, B. Brabcová, Čechová, Andrová – Ketmanová, Krejčová; hokejově střídala: Šarlingrová, Studená, Mouchová.