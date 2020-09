Korona hráčkám zhatila jarní část předešlé sezóny a nastala nechtěná pauza od fotbalu. Kdy se Lvice opět obuly do kopaček a začaly s letní přípravou?

Letní příprava nám začala 2. června, ale na kopačky a míč si holky musely počkat. Začátek byl zaměřen především na fyzickou kondici, o kterou holky kvůli vynucené pauze přišly. Ovšem zdaleka se nejednalo o stejně náročné běžecké tréninky jako v zimní přípravě.

V kolika se Lvice scházely, a jste s docházkou spokojená?

Vzhledem k prázdninám a dovoleným byla účast jako na houpačce, což je ale každý rok. Pár tréninků jsem byla nucena i zrušit. Fotbal se může hrát minimálně v osmi lidech, takže menší počet, byť na tréninku, nemá smysl. Některé hráčky jsem v průběhu přípravy viděla jen velmi zřídkakdy.

V úvodu letní přípravy Lvice vyzvaly k přáteláku Mělník. Co ukázal?

Byl to zápas po dlouhé pauze a za námi bylo pouze několik tréninků, tudíž jsem z toho žádné dramatické závěry nedělala. Ale bylo vidět, že je třeba zapracovat na fyzické kondici. Každá z hráček si sama udělala obrázek o tom, jak na tom je a na čem je potřeba zapracovat.

Přivítala jste v týmu nějaké nové hráčky?

Přišla k nám Simča Převrátilová, je to šikovná sportovně založená mladá holka a svůj potenciál ukázala právě v přípravném zápasu s Mělníkem. Pokud jí práce dovolí a bude chodit trénovat, bude to pro nás velkou posilou.

Divize startuje již příští týden, pro Lvice konkrétně v sobotu 5. září. Vzhledem k počtu týmů se svaz opět naklonil k hernímu systému s nadstavbou. Jste její příznivec?

Přesně tak, začínáme v sobotu na hřišti Prague Raptors. Ještě sehrajeme přátelský zápas opět s Mělníkem, který je účastníkem ČFL. Utkání s tímto soupeřem bude ideálním testem před prvním mistrovským zápasem a já pevně věřím, že do sezony vstoupíme vítězně. To, že budeme opět hrát nadstavbu, mě vůbec nepotěšilo, nejsem fanynka tohoto systému.

V předchozích letech Lvice měly vzhledem k pracovnímu vytížení Báry Dolejšové problémy především na pozici gólmanky. Řešíte tento problém i letos?

Dalo by se říct, že všechny posty máme obsazené. Ohledně brankářky jsme se opět domluvily se Šárkou Krejčovou, která projevila zájem chodit pravidelně. Některé holky mohou hrát na více postech, což je velká výhoda. Kromě Adély Churanové, která je po operaci a Ivany Vajcové, která se těší na mateřskou dovolenou, jsme kompletní. Do tréninků se zapojí i legenda a stálice klubu Jana Seidlová, která kvůli svému povolání zdravotní sestry a k situaci ohledně nemoci COVID neměla takřka čas na svůj osobní život. Mladším holkám má co předat a já jsem ráda, že je zpět.

Jaké jsou představy a ambice na nadcházející sezonu?

Ambice jsou samozřejmě nejvyšší, jinak by naše snažení postrádalo smysl. Důležitá je ale i pokora a hlavně parta lidí, která v Pavlíkově bezesporu je.