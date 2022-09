Domácí hráčky byly od úvodního hvizdu sice aktivní, avšak velmi nepřesné. Velkou příležitost zahodila v 11. minutě Ketmanová. Chvíli na to mířila vedle po pohledné kombinaci i Hajnová. Prokletí prolomila kapitánka Pázlerová po dvaceti minutách hry po nahrávce od Krejčové. Chvíli na to byla právě Krejčová na správném místě po rohovém kopu a zvýšila. Do gólové příležitosti se následně dostala opět Ketmanová, ovšem její zakončení zastavilo břevno. V závěru prvního poločasu prošla Hajnová několik soupeřek, předložila Řenčové, jež zakončila do odkryté brány.

Po přestávce Lvice pokračovaly v tlaku, ale také v maření šancí. I Karlovy Vary se po chybně dostaly před domácí vápno, ovšem žádné větší nebezpečí nehrozilo. Po hodině hry Pázlerová ve slibném postavení přestřelila brankovou konstrukci. Dvě minuty na to po kombinaci před vápnem připadala další zápis Hajnová. V posledních deseti minutách chtěly Lvice přidat další gól a uzamkly soupeřky před vlastní brankou. Kapitánka Pázlerová tváří v tvář pálila pouze do připravené gólmanky. Přeci jen se domácí dočkaly páté branky, když Řenčová zakončila do sítě své sólo.

Trenérka Veronika Bártová uvedla že prvních deset minut byla na týmu znát nervozita a nedařilo se nám téměř nic. "Postupně se ale naše hra zlepšila a holky začaly hrát to, co od nich očekávám. I když náš výkon nebyl ideální, tak jsem spokojená,“ řekla.

SK Pavlíkov: Hyková – Burešová, Churanová, Kieryková, Studená – Řenčová, Čechová, Pázlerová, Krejčová – Ketmanová, Hajnová; hokejově střídala: Feherová

