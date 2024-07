Podle Petra Tvrze nejde o nic jiného než standardní kroky. „Valná hromada se má podle stanov klubu konat každé dva roky, a byla 2022 - tedy by stejně musela být. Za druhé je tu zmíněný projekt Rakovnicko, tedy spojení některých mládežnických týmů SK Rakovník a Tatranu Rakovník. Přijde mi absurdní, že třeba já se o něm dozvěděl z Rakovnického deníku a ne od vedení klubu. To podle mne prezentovalo výhody projektu, ale už ne nevýhody. Je jasné, že každý může mít rozdílný názor, ale je potřeba se o tom bavit. Tenhle projekt podle mne byl jasně pro diskusi celé Valné hromady a ne pouze výkonného výboru,“ říká Tvrz.

Podle něj je navíc projekt špatně ošetřen fotbalovou legislativou, protože zatímco u okresních nebo krajských soutěží svazy projekt Rakovnicko mohou respektovat, tak žáci postoupivší do (dříve) divize spadají pod Řídící komisi Čechy a tam podle Tvrze není účast týmu s názvem Rakovnicko možná.

Druhým bodem valné hromady je podle návrhu kontrolní komise finanční situace klubu. Ten se před pár lety ocitl ve velkých těžkostech, tížily ho hrozivé dluhy předešlého vedení, a protože v něm zásadně figuroval i Tvrzův bratr Marek, jsou členové výkonného výboru určitě rozladění, že právě jeho bratr a jeho komise chtějí finance kontrolovat.

„Je mi to jasné, bráchu tady viní z lecčehos, ale kdyby svolal valnou hromadu kdokoliv jiný, nikdo by nic neřešil. Mně rozhodně o nic osobního nejde. Předseda klubu Miroslav Jirásek (oba chlapi spolu hráli na SK od sedmi let) mi naznačil, že postup žákovského týmu navýší náklady o šestimístnou částku a bez spoluúčasti pana Froňka z Tatranu neví, jak by klub účast v soutěži zvládl. Což mi přijde hodně zvláštní, když klub v minulosti měl více oddílů ve vyšších soutěžích než nyní a dotace na mládežnický fotbal byly nesrovnatelně nižší. Tohle je podle mne opět jednoznačně na diskusi celé Valné hromady a ne pouze výkonného výboru,“ tvrdí Petr Tvrz.

Bude se také volit?

Valná hromada má na programu ještě třetí bod a tím jsou volby do výkonného výboru. Petr Tvrz rázně říká, že tento bod si do programu zařadilo aktuální vedení SKR. „Mají čtyřletý mandát a já nevím o nikom, kdo by je chtěl vyměnit. Takže je na valné hromadě všechny odvoláme a pak zase zvolíme? Za mne je tohle úplně zbytečné, protože nám šlo skutečně jen o to, abychom situaci kolem tak závažného projektu jako je Rakovnicko diskutovali všichni účastníci valné hromady, a ne pouze výkonný výbor,“ dodává Petr Tvrz.

Dá se předpokládat, že valná hromada může být hodně bouřlivá, ale pro klub bude jedině dobře, když všichni najdou společnou řeč. Jedině to může klub posunout výš k metám, na které byl ve své 120 let trvající historii zvyklý a kam nepochybně patří.