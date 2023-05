/FOTO/ Líheň talentů. To je velké množství fotbalových klubů po celé zemi. Jedním takovým je bez pochyb i kolínská Sparta. Klub vychovává celou řadu hráčů, kteří pak chodí do vyšších soutěží nebo věhlasnějších týmů. To je prostě úděl „menších“ klubů.

Dospělý fotbalista na nějakou dobu zazáří a už po něm „chňapne“ klub s vyššími ambicemi nebo prostě ten movitější. Stejné je to také u mládežníků. „Odchody jsou součástí naší práce. Hráči v mládežnických kategoriích od nás odcházejí do vyšších soutěží nebo kvalitnějších klubů. Je to normální, ale nám se pak těžko hledá adekvátní náhrada. Ale nikomu nebráníme,“ uvedl k přesunům mezi dětmi šéftrenér kolínské fotbalové mládeže Jan Pikner.

V současné době je nejčastějším trendem odchod kolínských hráčů do Pardubic, kde funguje Akademie. „Je fakt, že nejvíce kluků odchází do Pardubic. Každý rok je to jeden nebo dva hráči. Teď jdou z ročníku 2010 hned tři kluci do Akademie. Je to častější jev. Já jim ale Pardubice doporučuji, dělají to dobře a kluci tam mají výborné podmínky,“ podotkl Pikner.

Nejsou to ale zdaleka jen Pardubice. Hráči odchází do Mladé Boleslavi, Liberce, občas do pražských týmů. Ve Slavii hraje Korenc z Velimi, v Pardubicích se vyhrál Jindra ze Zásmuk natolik, že se z něj stal mládežnický reprezentant. To samé Tománek v Hradci Králové. A jmenovat bychom mohli dál.

Klub jako je Sparta Kolín pak musí pochopitelně sahat zase do menších, vesnických oddílů. To je přirozené. Ač s tím mají v mnoha klubech v okolí velký problém. Nikdo nechce přicházet o nejlepší hráče. Ale co naplat… Mělo by jít především o rozvoj talentů.

I přes toto všechno se kolínskému klubu, jedinému fotbalovému ve městě, daří naplňovat ročníky dostatečně. „S počty hráčů to není takový problém, jako spíše k kvalitou,“ přiznal šéftrenér mládeže klubu, který nese statut SpSM (Sportovní středisko mládeže).

I v současné době jsou v klubu, kde jsou týmy srovnány po ročnících, velmi silné a kvalitní celky. „Třeba ročník 2007 byl v minulosti hodně dobrý. Jsou tu ale i další – 2011 nebo 2010. Před pár dny skončil ročník 2012 sedmý na silně obsazeném Planeo Cupu, což je vynikající výsledek. I naše dorosty hrají do třetího místa v divizi. Dlouhodobě ale máme problém třeba s ročníkem 2008,“ řekl Pikner.

Kromě toho, že se trenéři poohlíží v jiných týmech, pro doplnění využívá klub také náborů. „Dříve byly dvakrát ročně, teď už děláme nábor jen jednou. Teď máme dětí celkem dost. Kdybychom nabrali třeba padesát dětí do ročníku, tak by vznikl problém při trénincích v hale,“ dodal šéftrenér mládeže Sparty Kolín.