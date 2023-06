Po oslavách Lvic si Fanánek dá v Pavlíkově sedm piv a jednu zelenou

Oslavy dvaceti let od založení ženského týmu v Pavlíkově jsou již minulostí, a událost to byla vskutku povedená. Za krásného počasí si do fotbalového areálu našlo cestu velké množství návštěvníkům, za což jim Lvice z celého srdce děkují. Teď už se pavlíkovský areál těší na sobotní koncert (24. 6.) legendárních Tří sester (lístky objednávejte na ticketstream) a 8. - 15. července na Dětský příměstský tábor. Vše v areálu FotbalGolfu.

Oslavy 20. výročí založení Lvic z Pavlíkova | Foto: Petr Růžek