O současném Tatranu jsme hovořili s půlkou jeho srdce, sekretářem Davidem Svobodou (druhou polovinou je předseda Jiří Froněk). Ani on nakonec nelituje toho, že si jeho klub povyskočil výš než bylo nutné, že okusil aspoň jednou v životě čtvrtou nejvyšší soutěž téhle republiky a že výsledkem toho všeho je nakonec úprk drtivé většiny borců, kteří se na tom podíleli.

„Víte, parta starejch šamoťáků, která tady v osmdesátých letech vykopala poprvé kraj, z něj sice hned zase sestoupila, ale nesmazatelně se zapsala do klubové historie. I my se před pár lety rozhodovali, jestli jít nahoru, nebo ne. A nebyli jsme alibisti jako třeba Jirny, které bezpočtukrát vyhrály ČFL, ale nahoru nikdy nechtěly. Díky postupu jsme zažili abych tak řekl jinou kulturu fotbalového stolování, hráli na krásných stadionech jako v Chomutově, proti skvělým hráčům a trenérům. Proto jsem rád, že jsme do toho šli, i když teď padáme dolů a bolí to,“ říká Svoboda.

Doplňuje, že fotbal se má hrát pro zážitky a těch si dlouholetý účastník hlavně krajských soutěží užil dosyta. Teď je však konec a Tatran musí koukat dál, aby vůbec přežil.

Při rekapitulaci je na tom totiž zhruba tak, jako Blažejův primariát v závěru legendárního seriálu Nemocnice na kraji města, kde se ředitel ptá, zda primář umí odečítat. A naznačuje mu, že zůstal na oddělení sám.

Možná si tak chvílemi připadal i David Svoboda…

Už před jarem si sbalila saky paky řada hráčů, ale pomohli kluci ze sousedního SK Rakovník. Jenže také oni se hned po sezoně rozloučili a s nimi také poslední kmenoví borci Tatranu. Dolák nabral směr Slaný, Čech a Šrédl do Strašecí, zkušení vousáči Verner a Hradecký na volný přestup do Loun, Rothe s Pecháčkem domů do Prahy.

„Zbyli prakticky jen Adam Vrána a Jirka Lisner, jenž ani na jaře nehrál. Na srdíčko se bohužel dneska už moc ve fotbale nehraje a když se nedaří, hráči jdou raději bojovat někam, kde se daří. Naštěstí nám pomohou někteří veteráni jako Míra Hájek, z Kněževsi se vrátil Láďa Beneš, po dvou letech se vrací do fotbalu Dominik Dolák, máme Aleše Zaspala a také dvojčata Benešova, která zároveň pískají, ale věříme, že to nějak skloubí. Máme také mladé kluky a další hráče ještě usilovně sháníme, ještě je měsíc času,“ uklidňuje Svoboda, jehož klub váhal, kam se přihlásit.

Bylo jasné, že na krajský přebor i A třídu může současný Tatran zapomenout. Jenže ve hře byla i varianta, že se nepřihlásí ani B třída. „Bylo to na stole, stáli jsme na hraně klinické smrti. Jenže pak jsme si říkali, aby nám neodešli ještě další kluci, tak jsme na B třídu kývli. Koukal jsem se na složení a s respektem k soupeřům myslím, že na osmý až desátý flek máme,“ je optimistické tatranské srdce.

Tým povede dál vynikající odborník Václav Eck, hrajícím asistentem bude Miroslav Hájek, prodlouženou rukou na hřišti Láďa Beneš. Vedoucím mužstva je Miroslav Vrána.

A kolik bylo na prvním tréninku borců? Rovných deset. „Je to dvouciferné, to není průšvih. Jsou dovolené. My na tom ještě zamakáme,“ slibuje David Svoboda.

