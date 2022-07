PODÍVEJTE SE: Areál SK Rakovník hostí fotbalový kemp Slavie Praha

Areál rakovnického SK hostí první fotbalový kemp Slavie Praha. Koná se od pondělí do pátku a celkem se do něho přihlásilo třicet malých fotbalistů od první do šesté třídy. Ti jsou rozděleni na dvě skupiny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z kempu Slavie Praha, který se koná v areálu SK Rakovník. | Foto: Deník/Josef Rod