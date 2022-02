PODÍVEJTE SE: Spanilost i dřina v podání Lvic

Fotbalové Lvice z Pavlíkova odstartovaly zimní přípravu již druhý týden v lednu. Ovšem na fotbalový balón si musely počkat až do pvního přátelského utkání s Chyší, které se odehrálo začátkem února. Do té doby plnily běžecké plány a trápily svá těla v tělocvičně. V následujícím týdnu odjely do nedalekých Blšan na čtyřdenní soustředění.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pavlíkovské Lvice na soustředění v Blšanech. | Foto: Alžběta Brabcová

Vlivem posunutí startu jarní části byly Lvice nuceny změnit termín, což zapříčinilo nakonec i slabší účast. Dvoufázové tréninky se odehrávaly na hrací ploše s míčem u nohy. Kromě neoblíbených padáků či odporové gumy cvičení doprovázely zábavné pasáže. Trenérka Veronika Bártová si je vědoma, že ne vždy je možné vše podmínit koníčku. „Pokud by byla účast stoprocentní, nemohla bych si na nic stěžovat. Ovšem fotbal nás neživí. Kdo mohl, zúčastnil se alespoň některého dne. Nicméně s přístupem holek jsem maximálně spokojená. Nové hráčky mají můj obdiv, jak vše odmakaly, i když to chvílemi bylo velmi bolestivé. Parta se nám opět o něco více stmelila, což je taky nesmírně důležité.“ Obrana Zavidova zatím hoří, Kalaš ji vytrestal dvakrát Své první soustředění si také užila mláďata Adélka Feherová a Julča Ketmanová. Shodují se, že je škoda obsence hráček, které nemohly, ale obě si náročný fotbalový maraton velmi užily. „Soustředění mi hodně dalo a po zimní pauze jsem si zase nahnala fyzičku a i s míčem si jsem jistější. Doufám, že se práce v zimní přípravě promítne do jarní části,“ věří v zúročení tvrdé přípravy záložnice Adéla Feherová. První jarní utkání odehrají Lvice 12. března. Do té doby je čekají ještě přípravné zápasy s Mělníkem z ČFL a divizním celkem Čechie Tuklaty. Bubákům nahradilo Přítočno odpadnuvší Lány. A dobře

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu