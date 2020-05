Áčko v divizi, rezerva v I. B třídě, v českých soutěžích i dorostenecké týmy a v krajských pro změnu ty žákovské… V obci s necelými šesti stovkami obyvatel nedaleko Lysé nad Labem byste na první pohled takový fotbalový rozmach nečekali. S podporou nejznámější místní firmy se ale v nedávné minulosti podařilo rovněž zvelebit fotbalový areál na útulný stánek. Nyní ovšem fotbal v Ostré čekají poněkud skromnější časy.

„Tak jako se vzniklá situace dotkla spousty jiných firem, tak samozřejmě postihla i našeho hlavního partnera. Nicméně hlavní partner nadále fotbal v Ostré podporuje a v budoucnosti také podporovat bude. V tuto chvíli to bude v jiné míře, než tomu bylo v minulosti, ale s o to větším důrazem na chod mládežnických kategorií,“ nastínil šéf klubu Jaroslav Feit situaci, které se v táboře desátého celku předčasně ukončených bojů v divizní skupině C nově musejí přizpůsobit.

První na ráně se tak stal právě první tým dospělých. Z něj už mají tři hráči namířeno do Kosmonos, kterým byla jako přednímu celku středočeského přeboru naopak divize vedením soutěže nabídnuta, jinde už zahájil přípravu třeba i brankář Dědek, jedna ze zimních posil.

„Aktuálně řešíme s hráči, kdo zůstane, a následně se rozhodneme, jakou soutěž budeme přihlašovat. Chytřejší budeme v následujících dnech. Jisté v tuto chvíli je, že divize to nebude a pravděpodobně přihlásíme pouze jedno dospělé mužstvo,“ informoval Jaroslav Feit.

Ten naopak věří, že by úsporná opatření neměla mít až takový dopad na mládežnické týmy. „V mládeži chceme udržet všechna mužstva, ale samozřejmě záleží, kolik se nám finálně podaří sehnat dětí. Což je věčný boj, který zná snad každý klub. Už rok na mládežnické úrovni spolupracujeme s klubem TJ Straky, tato spolupráce se nám velice osvědčila a chceme v ní v nadcházející sezoně nadále pokračovat,“ ujistil Jaroslav Feit.

O tom, že v Ostré chtějí upřít hlavní pozornost výchově mladých hráčů, ostatně svědčí i trénink s českým reprezentantem Janem Bořilem, uspořádaný pro děti v minulém týdnu. „V tomto duchu chceme pokračovat a uspořádat do léta minimálně ještě jeden takový trénink, protože reakce dětí byly úžasné a moc si to užily. I letos v červenci uspořádáme každoroční fotbalovou školičku pod patronací Honzy Bořila, na kterou všechny děti srdečně zveme,“ uzavřel pozitivně Jaroslav Feit s tím, že na kempu stále ještě zbývají volná místa a veškeré informace o školičce zájemci naleznou na stránkách klubu.