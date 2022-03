Světlým okamžikem byla domácím hráčem odvolaná nařízená penalta.

Hosté, přestože mají málo hráčů a dokonce prý stejně jako Klobuky uvažovali o předčasném odchodu z I. B třídy, nakonec zahráli velmi slušně. Celkem tři branky dali bratři Skoupí, které by Mšec ráda přivedla z Řevničova. A pro klub to nakonec byla dobrá příprava na už mistrovské derby s dalším nedalekým klubem – Jedomělicemi.

„Tak jsme to také koncipovali a příprava určitě svůj účel splnila. Tak jako před týdnem ve Velvarech, kde jsme s béčkem padli 4:7, ale herně to nebylo špatné, spíš jsme dělali zbytečné chyby,“ mínil šéf klubu Roman Rosenbaum.

Ten skutečně v zimě uvažoval, že stejně jako Klobuky tým z B třídy odhlásí. Nemá hráče. Sice se snaží dotáhnout příchod řevničovských bratrů Filipa a Lukáše Skoupých a vrátil se po zranění Zdeněk Červený, ale další kvarteto borců se rozhodlo s fotbalem skončit. „Nevidím to moc optimisticky, ale ještě se snažím je přemluvit, aby si to rozmysleli. Pokud ne, bude to pro nás horší než na podzim,“ uvědomuje si.

Zároveň Roman Rosenbaum věří, že mužstvo svou sílu má a že ji ukáže už v úvodním derby s Jedomělicemi. I když si uvědomuje, že na jejich malém plácku se jeho týmu nehraje moc dobře. „Kromě hřiště jsou tam i hluční fanoušci a moc jsme tam toho v posledních letech neuhráli. Přesto věřím, že to bude vyrovnané, a když něco převáží na jednu stranu, tak to bude štěstím,“ usmál se první muž fotbalové Mšece, který musel s „Jedo“ řešit i dresy.

Ano, oba kluby vyznávají stejné barvy – žlutou a modrou. „Ale dohoda byla rychlá a v pohodě. Bude hrát v modrých, oni si vezmou žluté. V modrých hrajeme určitě raději,“ mrkl šibalsky Roman Rosenbaum.

Pozdeň - Mšec 1:7 (0:2). Branky: Mansfeld - Machovský 2, F. Skoupý 2, Janoušek, Kapek, L. Skoupý.

