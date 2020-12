Má za sebou zajímavou fotbalovou kariéru, vyzkoušel si i angažmá v Duisburgu, Bochumi, nebo Panionisu Atény. Ačkoliv je mu 44 let, v trenérské branži Pavel Drsek rozhodně nezahálel. Jako asistent působil v Jablonci, na Dukle, nebo v Teplicích. Jako hlavní kouč pak vedl právě Duklu a Teplice. Nyní je rodák z Kladna novým šéfem lavičky druholigového Varnsdorfu.

Pavel Drsek | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

„Minulý týden mi volal šéf Varnsdorfu Vlastimil Gabriel, jestli bych neměl zájem trénovat. Já jsem řekl že ano,“ usmál se Drsek. Na řadu přišla osobní schůzka, oba aktéři vyložili karty na stůl. „Z očí do očí jsme si řekli, co bychom si představovali. Měl jsem ještě čas na rozhodnutí. Hlavně kvůli rodině. Mám manželku a dva kluky. Přeci jen Varnsdorf není na každodenní dojíždění. Ale bylo mi řečeno, že to doma zvládnou beze mě, takže jsme se dohodli,“ prozradil.