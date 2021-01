Právě SK Rakovník prochází turbulentním obdobím, když po dlouhých 22 letech hraje třetí ligu, navíc do klubu finančně vstoupil zpoza českých hranic nový investor a do čela hráčů se postavila skutečná legenda mezi českými fotbalisty Jiří Novotný. V tom všem vidí Marek Tvrz zejména pozitiva.

„Nicméně uplynulý rok 2020 byl v mnoha ohledech opravdu specifický. A-mužstvo hrálo po dlouhých 22 letech ČFL, mladší žáci v srpnu naskočili do nejvyšší žákovské soutěže, v dresu A-mužstva se začali objevovat zahraniční hráči. Především však covid-19 zasekl největší klín do fungování klubu. Jarní soutěže byly rychle ukončeny a podzimní po čase přerušeny. Koronavirus přerušil naši činnost na dobu delší než čtyři měsíce. Obdobné zásahy vyšší moci můžeme očekávat i v novém roce,“ míní Tvrz, byť koronakrize Rakovníku také pomohla, protože kdyby se na jaře hrálo dál, klubu vážně hrozil sestup zpět do divize.

Nyní vedení rozhodně podporuje variantu, aby se ČFL hrála za pravidelného testování hráčů. V soutěžích mládeže je ale předseda klubu k restartu skeptický.

Jak už bylo řečeno, od jara vedení intenzivně jednalo o vstupu zahraniční investiční skupiny Kaaki sports group do klubu. „Nyní přiletí do ČR sám pan Abdulmouti Kaaki a oficiálně odstartujeme společně projekt, který tvoříme více než šest měsíců. Zatím jsme dílčí kroky šili takzvaně horkou jehlou za pochodu. Prosíme veřejnost ještě o strpení, ale už jen pouhá přítomnost Jiřího Novotného, coby sportovního ředitele klubu, dodává projektu odhodlanost, smysl a pracovitost,“ napsal Marek Tvrz.

Klub podle něj připravuje noviny, třeba vlastní brankářskou akademii pro borce z celého regionu, ale také fotbalový kemp jednoho TOP evropského klubu. „V roce 2021 chceme zužitkovat veškeré příležitosti, které se nám naskýtají. Projektu nechybí například odhodlanost, ambice, ale také pokora a respekt vůči sportovní konkurenci.“

Pozadu podle předsedy klubu nezůstane ani mládež, kde šéftrenér mládeže Libor Šíma intenzivně zpracovává koncepci rozvoje každého talentu. „Chceme růst na poli mládeže, nadále rozšiřovat naši členskou základnu a výrazně zlepšit servis a komfort pro každého člena. Chceme udržet úroveň sportovních soutěží a výhledově v kategorii U15 růst, aby soutěž v této kategorii byla v harmonii se soutěží U13 a U17. Chceme se stát vlajkovou lodí mládežnického fotbalu v západní části Středočeského kraje,“ odhaluje další silný plán Marek Tvrz.

Zastavil se také u trenérského veletoče u A-mužstva, který by ale podle něj měl skončit angažováním dvojice Jiří Novotný – Mohammed Ben Hassen. „Za první tři týdny ve funkci prokázali obrovský potenciál a odbornost. Věřím, že naše A-mužstvo je nyní ve správných rukách a tato změna se pozitivně podepíše na celém jeho fungování,“ věří Marek Tvrz, který závěrem zdravice popřál členům, funkcionářům a fanouškům, aby zůstali zdraví, spokojení a optimističtí. „Věřím, že diváky na stadionech přivítáme už v roce 2021, že naše týmy nastřílí co nejvíce gólů a naše A-mužstvo uhájí třetiligovou příslušnost. Rok 2021 nazývám z pohledu klubu rokem stabilizace, růstu a příležitostí,“ uzavřel předseda.