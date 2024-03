Gólu nezabránil ani výborně chytající Ivan Haužvic, zkušeného strážce svatyně byl Mšec/N.Strašecí rádi získali z Rynholce. Jednání budou zajímavá… Do týmu by se měl vrátit Jakub Kučera ze Mšeckých Žehrovic, i tady se ale teprve jedná. Odešel Sklenka, ten se chtěl vrátit do SK Rakovník.

„By to první zápas, ale jsme spokojeni, mělo to úroveň a tempo. Hlavně do poločasu, pak už to šlo trochu dolů jak to v přípravách bývá,“ hodnotil domácí Jan Mrázek.

Jeho tým čeká nyní zápas s Lužcem zřejmě ve Velvarech, pak Králův Dvůr B (možná ve Mšeci).

Mšec/Nové Strašecí – Zdice 1:1 (1:0).

Mšec/N.Strašecí: Haužvic – Janoušek, Neužil, J. Kučera, Ducár – Krupička, Erba, Čech, Mašek – Kapek, P. Kučera. Střídali Hartman, Nováček, Trégr, Bačo.

Premiéra Rakovníku vyšla, teď už se chystá na Podlesí

Lány se aktuálně trápí s šíří kádru, která není moc velká. Proti mladému a šikovnému výběru Králova Dvora B museli naskočit i veteráni Krátký, Švigár či Dudášik a tým podlehl 0:4.

Kvůli nedostatku hráčů musel kub odvolat dokonce soustředění v Milevsku, přestože měl složenou zálohu. „To je bohužel negativum. Je nás prostě málo, přitom kluci o soustředění věděli od podzimu. Ale víme, jaká je ve fotbale situace, musíme to respektovat,“ říká Milan Petr, jenž mohl za Lány skórovat, ale dva jeho trestňáky těsně minuly cíl. Soupeř dobře vyřešil brejky a po obrátce přidal dvě pěkné střely.

Kdo všechno Lánům schází? Bejbl je odchodu do Dobrovíze, konec ohlásil Marek Kedroň, jeho brácha Marcela je pracovně vytížen, dlouhodobě zraněný je Putík.

Následující víkend místo soustředění hledají Lány soupeře a hlavně hřiště, kde by se hrálo. Ve hře jsou Kraslice nebo Senomaty.

Lány – Králův Dvůr B 0:4 (0:2).

Lány: Javůrek – Cafourek, Matějka, Paluba, Krátký – Petr, Slezák, Mušálek, Jakub Burgr – Rus, Buršík. Střídali Jan Burgr, Dudášik, Švigár.

Ke spokojenosti je daleko, ale na jaře je stále o co hrát!

Také hředelská parta se musela v duelu s Černčicemi (lídr okresního přeboru Lounska) obejít bez opor, hlavně Sláma s Bechnerem jsou základními stavebními kameny jejich hry. Naopak hrálo celkem pět dorostenců.

Přesto tým kouče Jana Sklenáře vyhrál 2:1 díky dvěma gólům Adama Vitnera ze závěru zápasu. Předtím se sice prosadil Jiří Pelc, ale ten na rozdíl od přípravy s Jaroměří B, kde zaznamenal hattrick, mířil tentokrát do vlastní brány…

Trenér Hředel Jan Sklenář s výkonem moc spokojen nebyl, přece jen by jeho parta měla Černčice zdolat vyšším rozdílem. „Stále se potýkáme s absencí klíčových hráčů a na našem výkonu to bylo znát. První poločas byl z naší strany hrozný. Chyběla jakákoli kreativita a pohyb takřka žádný nebyl. Druhý o poločas byl o trochu lepší, zlepšili jsme pohyb, vysunuli presink výš, ale finále nám chybělo takřka celý zápas,“ stěžoval si kouč.

Obhájí půlmistři a postoupí nakonec? Cíle jsou jasné!

Hředle – Černčice 2:1 (0:1).

Hředle: Bečirovič - Sahaidak (46. Smutný), J. Vitner, Dav. Minařík, Pelc (46. Vodrážka) - Sedláček, M. Vitner, Dan. Minařík (46. Malecký), T. Vitner - T. Čuda, A. Vitner