Po nezdařilém minulém kole čekal fotbalistky Pavlíkova důležitý domácí zápas proti již tradičním soupeřkám z Vědomic. V minulých střetnutích se vždy hrála vyrovnaná partie, ve kterých nebyla nouze o vypjatější situace. Tentokrát se však drama nekonalo, hostující hráčky v oslabené sestavě byly bez jakéhokoliv nároku na bodový zisk a Pavlíkov si s chutí zastřílel.

SK Pavlíkov (v černém) - SK Sahara Vědomice 4:1 | Foto: Alžběta Brabcová

SK Pavlíkov - SK Sahara Vědomice 4:1 (1:0)

Od úvodního hvizdu bylo znát, že Lvice se o výhru budou chtít poprat a soupeřkám nedat nic zadarmo. Na první gól se nečekalo dlouho. Po deseti minutách hry si náběhem za obranu řekla o míč Ketmanová, která si to namířila přímo na bránu a otevřela si svůj střelecký účet. Zanedlouho se mohla prosadit opět, avšak v téměř totožné pozici ji tentokrát zradil první dotyk. S dalším pokusem se vytasila Churanová, ale její povedeně stočený centr skončil pouze na břevně. Ofenzivní část utkání byla spíše v roli domácího celku, Vědomice si žádnou větší příležitost skórovat v první polovině dění nevypracovaly.

Do druhého dějství vstupovaly Lvice s hubeným jednogólovým náskokem. I když to nebývá zvykem, úvod druhého dějství byl vskutku povedený. Řenčová našla mezeru mezi stoperkami a svou přihrávkou vyslala Churanovou směrem na bránu, která precizně obešla brankářku a zakončovala do zcela odkryté branky. Střeleckým pokusům Řenčové s Čechovou chyběly potřebné parametry, stejně tak několika zakončení po standardních situacích.

Po hodině hry se mazácky Ketmanová uvolnila a krásnou střelou pod břevno navýšila skóre. Na střelecký úspěch navázala Churanová, kdy nekompromisně rozvlnila síť po rohovém kopu. Těsně před koncem Vědomice potrestaly nedůslednou obranu domácích a kosmeticky upravily stav na konečných 4:1. Po pohledné akci byla v závěru gólmankou ve vápně nedovoleně zastavena Čechová. Nabídku pro zkompletování hattricku však Churanová střelou vedle tyče nevyužila, což vhledem k výsledku produktivní obránkyni nemusí mrzet.

Trenérka Veronika Bártová: „Vítězství už jsme potřebovaly jako sůl. Vědomice rozhodně nejsou slabým soupeřem, o to víc si cením, že jsme dokázaly vstřelit 4 branky. Pokud se budeme prezentovat tímto způsobem a hlavně jako tým, dá se hrát s každým soupeřem."

SK Pavlíkov: Hyková - Churanová, Hájnová, Pázlerová, Feherová - Baďurová, Čechová, Řenčová, Ketmanová - Krejčová, Kieryková; hokejově střídaly: Gebhartová, Šímová