Odchovanec SKP Rakovník má za sebou docela zajímavou kariéru. Přes SK se dostal do tehdy divizního Strašecí a paradoxně v klubu, který v neděli potopil hattrickem, zažil svou nejlepší sezonu. „Bylo mi teprve osmnáct a tehdy se mi hostování opravdu povedlo. Z patnácti zápasů jsem měl asi devět gólů, byl to životní půlrok,“ vzpomíná.

Schwendt se probudil pro Rakovník v pravou chvíli, hattrickem porazil Strašecí

Díky mladšímu bráchovi Matějovi, rovněž vynikajícímu hráči, se dostal ke svému nejzajímavějšímu angažmá ve švýcarském Churu. Zahrál si tam krásné zápasy a zdaleka ne pouze ty soutěžní.

„Prožil jsem tam věci, které fotbalista v Česku jen tak nezažije. Ačkoliv je to soutěž na úrovni naší divize, jezdí se pravidelně na zahraniční soustředění. K nám zase jezdil slavný bundesligový Hamburger SV a my si s nimi zahráli i přípravný zápas, což bylo fantastické. Možná ještě lepší bylo, když k nám před mistrovstvím Evropy 2016 přijel rakouský národní tým s hvězdami Alabou nebo Fuchsem z Leicesteru. I s nimi jsme si zahráli, byl to jejich poslední zápas před odletem. V Churu jsme prožili krásné časy a byli jsme tři. Mě tam dostal brácha, já pak Lukáše Stuchla,“ vybavuje si Schwendt a vysvětluje, proč z ráje amatérského fotbalisty dobrovolně odešel. „Zamiloval jsem se,“ culí se.

V roce 2016 si Zdeněk Schwendt (v modrém) zahrál v dresu švýcarského Churu proti národnímu týmu Rakouska připravujícím se na Euro.Zdroj: archiv Z. Schwendt

Po návratu do Čech ještě udělal jeden velký úspěch, s SK Rakovník postoupil z divize do ČFL. Tu zpočátku i hrál, po sedmi kolech se ale zranil a s velkým fotbalem byl konec. „Ještě jsem se zkusil vrátit, ale byl covid, a když se zase začalo, zranil jsem se znovu. Na ČFL už to asi nebylo, tak jsem šel do Loun,“ vzpomíná na jeden z mála odchodů mimo rakovnický okres.

Jiné to mohlo být kdysi. „Po té úspěšné sezoně ve Strašecí se o mě zajímal Vyšehrad, jenže také tehdy jsem se zranil. Ale to už je dávno pryč. Teď už si chci fotbal hlavně užívat a věřím, že v Rakovníku to tak bude,“ dodal Kanonýr Deníku pro tento týden Zdeněk Schwendt.

