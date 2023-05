Po velkém zkratu na půdě Jílového chtěly fotbalové Lvice z Pavlíkova svůj výkon napravit, což se povedlo hned sledující kolo s Mladou Boleslaví. Soupeř jim situaci velmi usnadnil, když nastoupil pouze s deseti hráčkami. Pavlíkov si vypracoval slibný náskok, avšak enormní převahu nedokázal zužitkovat a další branku již nepřidal. Produktivita ho trápila i o den později proti Malešicím.

SK Pavlíkov (v černém) - AFK Slavia Malešice 0:5 | Foto: Petr Růžek

SK Pavlíkov - FC Sporting Mladá Boleslav 3:0 (3:0)

Hlavním úkolem oslabené Mladé Boleslavi byla poctivá obrana, tudíž měla pavlíkovská defenziva a záloha dostatek času ke kombinacím. V 9. minutě se šikovně uvolnila Čechová, na hranici natáhla a poslala umístěnou střelu za záda gólmanky. Poté přišlo nekonečné dobývání hostující svatyně. Hrálo se na polovině soupeře, ovšem žádná z příležitostí nebyla úspěšná. Trpělivou hrou se Lvice snažily narušit obětavou tvrz. Své ovoce to přineslo po polovině hry, když Kieryková svoji dalekonosnou bombou pod břevno rozvlnila síť. O pár minut později tatáž hráčka byla na konci povedeného centru Feherové.

Jelikož první půle ukázala, že Pavlíkov bude mít utkání plně ve své režii, byly posty překopány a některé hráčky vystřídány s ohledem na pondělní dohrávku. I po přestávce se hrálo především na územní Boleslavi, avšak snažení domácích kolikrát postrádalo právě trpělivost, myšlenku či přesnost nebo nechaly vyniknout výbornou hostující gólmanku. Největší příležitosti ke korekci výsledku měly Lvice v závěru zápasu, ovšem kapitánka Pázlerová hlavou zakončila pouze do brankářky a Šímová po centrovaném míči z první přestřelila.

Trenérka Veronika Bártová: „Jsem ráda, že se nám povedlo naplno bodovat s ohledem na totální výpadek v minulém utkání. S prvním poločasem jsem spokojená, nechyběl nám pohyb a vytvořili jsme si i spoustu šancí. Druhá půle byla z naší strany laxní a moc jsme si nevěděly rady, jak se prosadit proti soupeřkám, které poctivě bránily.“

SK Pavlíkov: Hyková – Studená, Hajnová, Pázlerová, Andrová – Ketmanová, Čechová, Brabcová, Šímová – Řenčová, Churanová; hokejově střídaly: Feherová, Krejčová

SK Pavlíkov - AFK Slavia Malešice 0:5 (0:3)

Po sobotním utkání měly Lvice v pondělí na programu těžší písemku v podobě Malešic z přední části tabulky. Zkušené fotbalistky soupeře v dohrávce zcela dominovaly, po brzkém vedení přidávaly další branky a utkání až do samého závěru kontrolovaly.

Vstup Pavlíkova se do utkání s favoritem absolutně nepovedl. Úvodní výkop zahajovaly soupeřky, které bez zaváhání svůj průnik přetavily v úspěšný zápis, a to běžela teprve první minuta. Vzápětí mohly Lvice odpovědět, když Churanová pláchla obraně a precizně předložila Kierykové. Ta bohužel z hranice vápna odkrytou branku přestřelila. Situace se se stejným obsazením do poločasu ještě jednou neúspěšně opakovala. Naopak po rychlé akci přišel ostrý centr do vápna domácích, kde na zadní tyči nabíhaly pouze nehlídané soupeřky. V závěru poločasu přišel smolný okamžik, Pavlíkov soupeři po hrubé chybě doslova daroval další branku.

Po přestávce Lvice zbraně určitě nesložily, avšak územní převaha domácích byla spíše platonická a příležitosti ke snížení pouze sporadické. Po hodině hry přeci jen přišla kýžená branka domácích, jejich radost ale zmařil zdvižený praporek pomezního. V 76. minutě byl úprk Churanové pouze zablokován. Poslední desetiminutovka, bez snahy poprat o lepší výsledek, byla pro Lvice příšerná. Relativně dobrý poločas díky skvělému výkonu Hykové pohřbily 2 minuty, ve kterém Pavlíkov slepenými góly Malešic opět inkasoval.

Trenérka Veronika Bártová: „Chvilkami to byl vyrovnaný zápas, ale naše kombinace končila na velkém vápně. A když už se nám podařilo dostat se do šance, tak nás opět zradila koncovka. Soupeřky byly lepší a zaslouženě berou všechny body.“

SK Pavlíkov: Hyková – Studená, Hajnová, Pázlerová, Andrová – Ketmanová, Čechová, Brabcová, Šímová – Řenčová, Churanová; hokejově střídaly: Iljinová, Krejčová, Osvaldová