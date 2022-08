FOTO: Rakovničtí pozemkáři se převlékli do českých dresů

Hned osmička rakovnických pozemkářských nadějí našla na konci července své místo v juniorských českých výběrech na ME do 21 let v Plzni a Vídni. Ani jednomu z týmů se však nesplnily medailové naděje a ve vyrovnaném startovním poli skončily v roli poražených.

Foto: archiv ČSPH