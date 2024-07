Beneš je kvalitním, zkušeným stoperem, je mu už 31 let. S adaptací do týmu tedy nebude mít žádné starosti. Původně vyrůstal sice na Tatranu, kde strávil hodně let i v dospělém věku, ale jako malý kluk se brzy přesunul na SKR – teprve tam začal hodně hrát a fotbal ho začal bavit.

Rychle se zlepšoval, zahrál si díky tomu i druhou dorosteneckou ligu za Kladno, později se vrátil na Rakovnicko a také kopal za Nové Strašecí, to bylo před odchodem do Žatce v roce 2020. Hrál také za Most.

Lukáš Beneš se prosadil v kariéře také jako výborný futsalista, roky byl velkou oporou Atlantiku Rakovník.