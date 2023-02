Nový trenér Petr Vecka, který vystřídal Jiřího Kučeru v závěru podzimu, povede mužstvo společně s Alešem Brokešem a Lukášem Stuchlem. Změn v kádru ale moc nečekejte, Rakovník bude sázet spíše na dosavadní kádr.

„Nějaké pohyby zřejmě přijdou, dva hráči mohou odejít, jeden až dva přijít, ale nic není dotaženo, zatím to nemohu zveřejnit,“ říká předseda klubu Miroslav Jirásek.

Velká anketa napříč okresem: Co říkáte restrukturalizaci fotbalových soutěží?

Trochu překvapuje tím, že si klub obstará zahraniční posilu, ale nejde o nic takového, co klub prováděl v posledních letech a co ho přivedlo do finančních i sportovních malérů. „Je to úplně obráceně než dříve. Přihlásil se nám kluk z Makedonie, který by měl v Rakovníku pracovat, zda by za nás nemohl hrát. Ale ani tohle ještě není nic jistého, protože je tady riziko, že se vrátí zase domů. Uvidíme,“ nechce předjímat Jirásek.

První soupeř pro Rakovník je na pohled slabší, jenže Dobrovíz slabá není. Vede okresní přebor Prahy-západ a v kádru má skvělé fotbalisty hlavně s hostouňskou minulostí (Dobrovíz leží jen kilometr od Hostouně). A také Petra Faigla dobře známého z působení v okrese Rakovník včetně „eskáčka“. Mimochodem na podzim dal 15 branek a v tabulce střelců přeboru je druhý.

Dluhy? Vedení prý poctivě platí

Po neslavném konci minulého ročníku a pádu z ČFL až do I. A třídy převzalo SK Rakovník nové vedení a zůstaly mu k řešení hlavně nepříjemnosti. Těmi největšími jsou dluhy. Podle Miroslava Jiráska se však daří je mořit.

„Kostlivců vypadlo ze skříní opravdu dost, ale teď už se situace ustálila, další naštěstí nepadají. Poctivě platíme svoje pohledávky, máme splátkový kalendář a chybí nám umořit ještě nějakých šest set tisíc korun. Věřím, že do konce roku bychom to mohli zvládnout,“ je pozitivní Jirásek, podle něhož v případě nutnosti pomáhají se splátkami i členové vedení ze svých vlastních prostředků.

„Nicméně se musíme zároveň postarat o klub, aby fungoval, aby bylo na míče, dresy a vše potřebné,“ upozorňuje první muž SKR.

Pohárové čtvrtfinále vylosováno. Rakovník vyzve soupeře z I. B třídy

A jaké jsou hlavní cíle pro jaro kromě moření dluhů a záchrany A mužstva v A třídě? Je to zejména dorost, který bude útočit na postup do krajského přeboru, k čemuž má pomoci také velmi kvalitní trenér Libor Šíma. „Letos máme dvacet hráčů a příští rok ještě víc, budeme potřebovat obsadit dva týmy. I proto chceme postoupit,“ vysvětlil Miroslav Jirásek.