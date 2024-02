Už třikrát pomohl Jakub Sklenka fotbalovému SK Rakovník k postupu. Pak odešel v ne zrovna v dobrém do Nového Strašecí, ale po dvou a půl letech se vrací domů. Klub potvrdil jeho příchod na svých stránkách, zatím jde o půlroční hostování s opcí na přestup.

Jakub Sklenka se i v dresu Nového Strašecí uměl rozohnit... Teď zase půjde do žlutomodrých barev | Foto: Bohumil Kučera

Jakub Sklenka zdaleka nejde do cizího, naopak. A jde rád, po výměně vedení klubu návratu nic nebránilo. Tvůrce hry a fotbalisty od pánaboha pomohl SKR už třikrát k postupu, nejprve do krajského přeboru, pak do divize a nakonec i do ČFL.

Teď se pokusí o postup číslo 4 a to už by byla opravdu těžko napodobitelná pecka, jít čtyřikrát nahoru se stejným klubem, navíc do třicátého věku svého života, který oslaví letos.

A komentáře ke Sklenkově návratu? Jednoznačně pozitivní. "Konečně někdo pochopil, že Kubík do SK vždy patřil a patří," napsal Josef Mayer a vrchní fanoušek Jarda Šedivý přidal výzvu: "Konečně! Kuba se vrátil - naše hvězda - letos s ním a (brankářem) Zachem postoupíme!"