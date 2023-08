Přípravný duel fotbalistů SK Rakovník a Baníku Libušín nabídl v sobotu dopoledne šest branek a spoustu dalších zajímavých situací. Domácí čeká už za týden premiéra v novém ročníku I. A třídy, a tak sil ještě sjednali generálku na úterní podvečer (18:00) s Žatcem. Hosté mají do začátku I. B třídy ještě chvíli času na ladění pohody a soupeře na příští týden shánějí. Kdo má zájem, může volat trenéra Josefa Fujdiara na 731 031 156.

Josef Fujdiar, nováček na lavičce Libušína, by se rád vrátil do sezony i jako hráč | Foto: Bohumil Kučera

Oba celky mají nové trenéry. Rakovník převzal v létě Jaroslav Hamouz, Libušín zase zmíněný Josef Fujdiar mladší. Oba našli v sobotu na hře svých týmů pozitiva hlavně v útočné fázi, horší byla obrana.

Blíž výhře byli podle skóre Libušínští, kteří vedli 1:0 a pak dokonce 3:1 (dvakrát se trefil talent Chlumský a jednou další kanonýr Křenek), ale domácí se nedali a vyrovnali. Za ty se prosadil Šindler a dvakrát posila ze Zavidova Ždánský. „Před jedenácti lety jsem ho dělal do Zavidova a teď je to obráceně,“ smál se Jaroslav Hamouz a je rád, že se Ždánskému v přípravě daří.

S útočnou fází byl celkově spokojen. „V ofenzivě jsme nabízeli zajímavé věci a měli kromě gólů i dost dalších šancí. Vzadu to však pořád není ono, je tam moc naivity,“ zlobí ho.

Kanár zpíval béčku Kladna, naopak Tuchlovice jdou do sezony ve formě

Josef Fujdiar mínil, že aktivním úvodem jeho tým domácí zaskočil, ale když z presinku trochu ustoupil, byli lepší domácí. „Na míči byli silnější a mají zajímavé, mladé hráče. My ale slušně bránili a vycházely nám brejky. Remízu bereme,“ mínil Fujdiar, jenž se dává po dalším dlouhé zranění do kupy a v úvodu I. B třídy, kde by loni druhý Libušín zase rád čeřil vodu, chce naskočit do zápasů.

„Fotbal mi chybí a s trénováním to jde skloubit, zvlášť když nám pomůže i Jirka Veselý. Je ale vázán hlavně ve Slaném, i proto jsme sháněli někoho na post stopera a už za nás hrál David Kolařík co byl ve Hřebči a naposledy snad v Jedomělicích,“ prozradil Fujdiar, jenž není trenérským nováčkem, protože už vedl mládež v Kladně a loni libušínský dorost.

Rakovník chystá také posílení týmu, ale jména ještě odtajnit nehodlá. „Budou to ale kluci z regionu, nečekejte žádná velká jména. Ta si aktuálně SK nemůže dovolit,“ dodal Jaroslav Hamouz.

SK Rakovník – Baník Libušín 3:3 (Ždánský 2, Šindler – Chlumský 2, Křenek).