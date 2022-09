Už do pauzy to bylo vyrovnané, snad kromě úvodu, kdy hosté zahrozili břevnem a další šancí. „Potřebovali jsme si zvyknout na jiné tempo, ale pak už jsme byli možná i o něco lepším týmem,“ mínil trenér Hředel Jan Sklenář.

Góly padaly až po změně stran, kdy kouč Rakovníka Petr Kučera poslal na plac Schwendta s Červeným. To sice bylo posílení, ale domácí dál hráli výborně a šli do vedení. Po hezké akci faulovali hosté Čudu a z penalty se prosadil Sláma. Pak ale favorit vyztužil řady ještě Severinem a konečně se dostal do tlaku. Po centrech také skóre otočil. Jednu tutovku ještě vyhlavičkoval Mrázek z brankové čáry, ale hosté bleskově hodili aut a obránce Kotaska dobře zavřel zadní tyč – hlavou dal na 1:1. V 75. minutě po dalším centru hlavičkoval Z. Schwendt a Rakovník vedl.

Kanonýr Deníku: zase ten Bechner. Potrápí po Tatranu také svůj mateřský SK?

„V tu chvíli by na nás asi nikdo moc nevsadil, ale nějak jsme se zmobilizovali a A. Vitner to tam natřikrát dotlačil,“ popisoval příjemné momenty hředelský trenér Sklenář.

Rozhodly tak až penalty. V nich jak to bývá i na té nejvrcholovější úrovni, selhal domácím ten nejjistější střelec, Sláma trefil v první sérii tyčku. Rakovničtí nechybovali ani jednou, a tak nakonec jdou do dalšího kola oni.

Jan Sklenář byl trochu smutný. „To víte, že to mrzí, když jsme byli tak blízko. Le byli jsme naprosto rovnocenným soupeřem, doma jsme přece jen silnější než venku. A góly jsme inkasovali spíš z přemíry snahy je nedostat. Budeme koukat už dál, čeká nás Hostouň a to je také silný protivník,“ připomněl Sklenář nedělní cestu k ruzyňskému letišti.

Hředle – SK Rakovník 2:2, penalty 4:5 (0:0). Branky: 54. Sláma (PK), 80. A. Vitner - 65. Kotaska, 75. Schwendt. Rozhodčí: Brožek – A. Beneš, Šefara. Diváků: 210.

Hředle: Bečirovič - Pelc, Mrázek, Dav. Minařík, Somol - M. Vitner, T. Čuda (68. Dan. Minařík), Sláma, Sedláček - Bechner, A. Vitner (82. M. Vitner).

Rakovník: Pešek – Kotaska, Šindler, Pucholt, Holý (46. Z. Schwendt) – Valcha (46. Červený), Mareš, Itner, Čadek, Rohla (61. Severin) – Sabo.