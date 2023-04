Rasismus na stadionech Rakovnicka, jeden muž se dokonce sám nahrával

Fotbal zase jednou dostával na frak a moc plakal. Postarali se o to na různých místech Rakovnicka lidé, kteří by si na fotbal měli naordinovat jiný slovník a zejména z něj vypustit rasistické urážky. Jestli to byl vrchol hnusu někdy dřív, v dnešní době už je to úplně mimo mísu. Dokonce i na fotbale, jehož aktéři velmi často dělají z tohoto sportu skutečný odpad a oproti jiným odvětvím nekonečně hloupou reklamu.

Rasismus, xenofobie. Fotbal sužují tyhle problémy i na krajské a okresní úrovni. | Foto: DENÍK/Jan Charvát