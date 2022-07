SK Rakovník prošel velkými změnami, jak v tuto chvíli vypadá vedení klubu? Na valné hromadě došlo ke zvolení pěti osob do nové vzniklého vedení klubu, přičemž se všichni stali statutárními zástupci klubu. Do vedení byli zvoleni Marek Pavlík, Miroslav Jirásek, Jiří Mareš, Jan Mudra a já. Ve vnitřní struktuře došlo klubu k velkým změnám, ale než bude nastaven nějaký nový trend, který bude fungovat, ještě to nějakou dobu potrvá. Na všech strukturách však usilovně pracujeme a věřím, že tato práce přinese brzy zasloužené ovoce. Dostali jsme se do bodu, kdy se musíme těšit z malých kroků, jelikož začínáme víceméně téměř od začátku.

Náležela vám divizní soutěž, ale dobrovolně jste šli do A třídy. Jak složité byly debaty na tohle téma a co rozhodlo?

Myslím si, že vzhledem ke složení kádru a finanční situaci v klubu bylo jasné, že nemůžeme pomýšlet na úroveň divize. Finální rozhodování padalo v souvislosti s tím, že jsme skládali mužstvo na novou sezonu a podle kvality jsme jasně vyhodnotili, že bohužel bychom ani týmům v krajském přeboru v této situaci nemohli konkurovat a to vzhledem ke mnoha aspektům.

V kuloárech se hovoří o velkých dluzích po třetí lize, hlavně k hráčům či Žižkovu. Řešíte je vy jako nové vedení?

Nelze si nalhávat, že žádné potíže nehrozí a bohužel je nutné si přiznat, že ta situace není ideální. Snažíme se o stabilizaci, ale zejména v první dnech a dvou týdnech po zvolení nového výkonného výboru začali padat kostlivci ze skříní, takže ta situace byla ještě horší, než jsme očekávali. Myslím si, že vyřešeno nebylo vlastně téměř nic a téměř všechna řešení tedy zůstala na novém výboru.

Jak se vám povedlo dát dohromady kádr pro novou sezonu, základ tvoří asi navrátilci z Tatranu, že? Kdo dál?

Ano, je to tak. Kádr tvoří hráči SK, kteří na jaře pomohli dohrát Tatranu divizi. Kádr v tuto čítá 18 hráčů (Severin, Pucholt, Schwendt Zd., Itner, Čadek, Jan Červený, Kotaska, Kounovský, Klíma, Vydra, Mareš, Jirásek, Kýzl, Jonák, Holý, Valcha a Rohla, s týmem se připravují i tři brankáři Zach, Pešek a Hrnčíř.

Nezkoušeli jste přemluvit k návratu bývalé opory, které během posledních let kádr opustily?

Zkoušeli, ale bohužel neúspěšně. Robert Hamouz se rozhodl zůstat v Chomutově, kde hraje divizi. S ním jednání probíhala naprosto fér a korektně, a my chápeme a respektujeme, že chce hrát ve svých 24 letech vyšší soutěž. Petr Tvrz a Jaroslav Rohla preferují v tuto chvíli angažmá jinde. Mnohé asi zajímají i jména Jaroslav Červený a Jakub Sklenka. U Jardy je ta situace jasná, v Karlových Varech si vybudoval výbornou pozici a je sportovně úspěšný. Věřím, že však, do budoucna se nám povede vybudovat v SK Rakovník takové podmínky, že se Jarda vrátí s chutí zpátky domů. U Kuby Sklenky jsem z toho rozčarovaný a zklamaný, mluvili jsme spolu několikrát, před sezonou proběhly tři osobní schůzky, bohužel závěr je takový, že se rozhodl zůstat v Novém Strašecí. Měl by pomoci alespoň trenérsky u kategorie mladších žáků.

To ale není všechno, ne?

Jasně, probíhala také jednání s některými hráči, kteří hráli ČFL až do konce. Petr Duchoň se rozhodl odejít (do Tuchlovic), jelikož byl součástí veškerých problémů, které za poslední dva až tři roky vznikaly a měl toho zkrátka dost. Není mu už dvacet a chce najít ztracenou chuť do fotbalu v podobě nové výzvy. Za klub, za jeho služby, mu určitě děkujeme, protože odvedl kus práce. Dalším hráčem byl odchovanec Jeremy Šindler, který míří do Mostu (nováček ČFL). Jeremymu je 21 let a celý klub mu přeje do dalších fotbalových roků jen to nejlepší. Dalším jménem je Marek Hejda, který bude také působit jinde. Ostatní hráči odešli a i přes to všechno jim děkujeme za práci, kterou zde odvedli. Začíná nová etapa a uvidíme, kdo všechno, a jakým způsobem jí bude součástí.

Kdo bude tým trénovat?

Tým bude trénovat Jiří Kučera, který se do klubu vrátil po několika letech, kdy naposledy působil právě u A mužstva a dokázal s ním postoupit z I. A třídy do krajského přeboru. Jeho asistentem bude Lukáš Stuchl.

Vrátí se teď do klubu více rakovnického srdíčka, nebo to je moc optimistický výhled?

To je to, o co se přesně budeme snažit a věřím, že tomu tak bude.

S kým a kdy hrajete přípravné zápasy?

Sehrajeme dva a to 4. srpna od 18:30 se Sokolem Dobrovíz a 10. srpna se Zavidovem od 18:30. Oba zápasy sehrajeme na domácím hřišti.

I. A třída je náročná soutěž, to už víte z posledních sezon. Nebojíte se dalšího sestupu, nebo má mužstvo na víc?

Myslím si, že první sezona bude především o tom mužstvo i klub stabilizovat a hlavním cílem bude udržet I. A třídu. Samozřejmě bychom se bojům o záchranu rádi vyhnuli a hráli ve středu tabulky, avšak uvědomujeme si, že to nebude jednoduché.

