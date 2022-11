Fotogalerie: Rozhodčí bojovali pošesté o pohár. Slavil zase Rakovník

Už pošesté se setkali fotbaloví rozhodčí z celého Středočeského kraje, aby se v unhošťské hale utkali ve fotbalovém turnaji. Vítězem se stal opět výběr okresu Rakovník, kde je sice rozhodčích trvale nedostatek, ale když už někdo píská, často to dotáhne do nejvyšší soutěže. A hlavně, místní sudí umí do balonu i kopat, což v Unhošti jen potvrdili.

Turnaj rozhodčích v Unhošti. Vítězný OFS Rakovník | Foto: SKFS