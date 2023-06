Velmi rychle se odehrálo čtvrteční rozlosování krajských fotbalových soutěží pro příští soutěžní ročník 2023/24. Vše bylo dopředu připraveno a změny byly už jenom kosmetické.

"Za hodinku jsme byli hotovi. Platí aktualizace, kterou jsme do systému FAČR zadali 28. června, v té už se měnily jenom drobnosti. Čísla zůstala," řekl Deníku sekretář Středočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Turek.

Jednu důležitou věc, která dojde změny, však přece jen zmínil. "V I. B třídě dospělých je úředním hracím dnem neděle, ale některé kluby si napsaly sobotu. S nimi o tom ještě budeme mluvit," dodal Tomáš Turek a vysvětlil, že neděle je úředním dnem hlavně kvůli nasazování rozhodčích, pro něž jsou soboty přetížené.

HDT.cz KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI

1 Spartak Průhonice, z.s. NE úředně výměna hracího dne s Jesenicí

2 Mnichovohradišťský sportovní klub z.s. NE úředně výměna hracího dne s Bakovem

3 TJ Ligmet Milín z.s. SO 10:30

4 AFK Tuchlovice z.s. SO úředně

5 Povltavská fotbalová akademie z.s. SO úředně

6 Tělovýchovná jednota Sokol Libiš, z.s. SO 10:15

7 MFK Dobříš SO úředně

8 SK Tochovice, z.s. SO úředně

9 TATRAN SEDLČANY, z.s. NE úředně

10 Sparta Kutná Hora, z.s SO 10:15

11 Sportovní klub Chlumec, z.s. SO 10:30

12 Sportovní klub Poříčany, z.s. NE úředně

13 Sportovní klub Sokoleč z.s NE úředně

14 Sportovní klub Posázavan Poříčí nad Sázavou z.s. SO úředně dohody s kluby na PA 19:00 hod

15 SK Doksy z.s. SO úředně

16 FC VELIM, z.s. SO úředně

1.A TŘÍDA SKUPINA A MUŽI

1 MSK Klecany 1921, z.s. SO 10:30 dohody s kluby na PA 19:00 hod

2 SK Votice ,z.s. SO úředně

3 SK Rakovník, z.s. NE úředně

4 SK Kladno,z.s. SO úředně

5 SK Slaný, z.s. NE úředně výměna hracího dne s Mšec - Nové Strašecí

6 FK Kosoř z.s. SO úředně

7 Český lev-Union Beroun z.s. SO úředně

8 Tělocvičná jednota Sokol Tuchoměřice SO úředně

9 SK SPARTAK Příbram, spolek SO 10:30

10 Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek SO 10:30 dohody s kluby na PA 19:00 hod

11 Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec-Prčice z.s. NE úředně

12 Tělovýchovná jednota Dynamo Nelahozeves, z.s. SO úředně

13 FK Kralupy 1901, z.s. SO 10:15

14 FK Jinočany, zapsaný spolek SO úředně

15 Tělovýchovná jednota KOVOHUTĚ Podlesí, z.s. NE 10:00

16 Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec z.s. SO 10:15 dohody s kluby na PA 19:00 hod

1.A TŘÍDA SKUPINA B MUŽI

1 SK Polaban Nymburk s. r. o . SO 10:15

2 FK Bohemia Poděbrady z.s. SO úředně

3 FOTBAL HLÍZOV, z.s. SO úředně

4 FC Horky, z.s. SO úředně

5 SK Úvaly, z.s. NE úředně výměna hracího dne s Rožďalovicemi

6 Dolnobousovský sportovní klub, z.s. SO úředně

7 SK Rejšice, z.s. SO úředně

8 FK Slavoj Stará Boleslav, z.s. SO 10:15

9 Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy, z.s. SO úředně

10 Sportovní klub Slovan Poděbrady SO 10:15

11 FK PŠOVKA MĚLNÍK SO úředně

12 Sportovní klub Rapid Psáry, z.s. SO úředně

13 Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s. NE úředně výměna hracího dne s Pěčicemi

14 Sokol Luštěnice, z.s. SO úředně

15 Sportovní klub Kosmonosy, z.s. NE úředně

16 FK Čáslav, z.s. NE úředně

ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA SKUPINA A MUŽI

1 AFK Libčice, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

2 SK Lhota, z. s. NE 10:15

3 Tělovýchovná jednota SOKOL VRANÝ z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

4 Fotbalový klub Slavoj Kladno, z.s. SO 10:15

5 FK Hředle, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

6 Tělovýchovná jednota Baník Švermov z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

7 Tělovýchovná jednota Sokol Dobrovíz, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

8 Sokol Hostouň z.s. NE úředně

9 Sportovní klub Lány, spolek SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

10 FC 05 Zavidov, z.s. NE úředně

11 SK Braškov, z.s. NE úředně

12 SK BANÍK LIBUŠÍN, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

13 TJ Sokol Mšec - Nové Strašecí SO úředně výměna hracího dne se Slaný B

14 FC Čechie Velká Dobrá z.s SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA SKUPINA B MUŽI

1 SK Bakov n/J, z.s. SO úředně výměna hracího dne s Mn. Hradiště

2 Sportovní klub Viktoria Všestudy, z.s. NE úředně

3 AFK Eletis Lužec,z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

4 SK Zeleneč, z.s. NE úředně

5 1.FC Líbeznice zs NE úředně

6 Tělovýchovná jednota Sokol Chotětov, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

7 TJ Sokol Řepov,spolek SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

8 Tělovýchovná jednota Sokol Obříství, z.s. NE úředně

9 TJ Záryby, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

10 TJ EMĚ Mělník z.s. (FK Mělník 1909) NE úředně

11 SK Benátky nad Jizerou, z.s. NE úředně

12 Sportovní klub kopaná Hovorčovice, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

13 Sportovní klub UNION Čelákovice, z.s. NE 10:15

14 Tělovýchovná jednota Sokol Pěčice, z.s. SO úředně výměna hracího dne s Lysou n/L

ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA SKUPINA C MUŽI

1 TJ Pátek SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

2 Tělovýchovná jednota Sokol Plaňany z.s. NE úředně

3 Tělovýchovná jednota Sokol Jestřabí Lhota, z.s. NE úředně

4 Tělovýchovná jednota Sokol Paběnice, spolek NE úředně

5 Sportovní sdružení Ostrá z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

6 Tělovýchovná jednota Jíkev, z.s. NE úředně

7 FC VELIM, z.s. NE úředně

8 Amatérský fotbalový klub Pečky, z.s. NE úředně

9 SK AFK Sokol Semice NE úředně

10 AFK SADSKÁ z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

11 Sportovní klub Městec Králové, z.s. NE úředně

12 FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE VYKÁŇ z.s. NE úředně

13 Tělovýchovná jednota Sokol Býchory z.s. NE úředně

14 FC TRNAVAN Rožďalovice, z.s. SO úředně výměna hracího dne s Úvaly

ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA SKUPINA D MUŽI

1 FK Říčany, spolek SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

2 TJ Sokol Miřetice z. s. NE - 4 hod úředně

3 FC Sellier & Bellot Vlašim,a.s. NE úředně

4 SK Vyžlovka z.s. SO 10:15

5 Tělovýchovná jednota Kunice z.s. SO 10:15

6 SK Slavia Jesenice z.s. SO úředně výměna hracího dne s Průhonicemi

7 FK KAVALIER SÁZAVA , spolek SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

8 FK Uhlířské Janovice SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

9 AFK Kácov, z.s. NE úředně

10 TJ FC Jevany z.s. SO - 4 hod úředně

11 TJ Sokol Červené Janovice, z.s. SO - 4 hod úředně

12 T J Sokol Teplýšovice,z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

13 SK Olbramovice z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

14 FC Křivsoudov, z. s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA SKUPINA E MUŽI

1 TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. NE úředně

2 Atleticko-Fotbalový Klub Loděnice, z. s. SO 10:15

3 SK Černolice, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

4 FK Lety, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

5 Sportovní klub Tlustice SO 10:15

6 MFK Dobříš "B" NE úředně

7 SK HOŘOVICE, z.s. NE úředně

8 Fotbalový klub Olympie Zdice, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

9 UNION Cerhovice NE úředně

10 Fotbalový klub Králův Dvůr, z.s. SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

11 Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší SO 10:30

12 FC JÍLOVÉ SO úředně hrací den a hodinu určíme po zadání do IS

13 SK Petrovice z.s. NE úředně

14 SK Olympie Dolní Břežany z.s. NE úředně dohody s kluby na PA 19:00 hod

KP DOROSTU U19 + U17

1 SK SPARTAK Příbram, spolek SO 9:30 a 11:45

2 SK Lhota, z. s. SO 9:30 a 11:45

3 FK PŠOVKA MĚLNÍK NE 9:30 a 11:45

4 SK Vyžlovka z.s. NE 9:30 a 11:45

5 SK Slaný, z.s. NE 9:30 a 11:45

6 Sokol Hostouň z.s. NE 9:30 a 11:45

7 Sportovní klub Kosmonosy, z.s. SO 9:30 a 11:45

8 SK Olympie Dolní Břežany z.s. NE 9:30 a 11:45

9 FK Říčany,spolek NE 9:30 a 11:45

10 FK Bohemia Poděbrady z.s. SO 9:30 a 11:45

11 SK Rakovník, z.s. SO 9:30 a 11:45

12 SK Benátky nad Jizerou, z.s. SO 9:30 a 11:45

13 SK Benešov z.s. NE 9:30 a 11:45

14 SK Kladno,z.s. SO 9:30 a 11:45

15 MFK Dobříš SO 9:30 a 11:45

16 FK Brandýs- Boleslav z.s. NE 9:30 a 11:45

1. A TŘÍDA DOROSTU SKUPINA A

1 SK KROČEHLAVY, z.s. NE 10:00

2 TJ Unhošť z.s. NE 10:00

3 Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s. SO 10:00

4 FK Lety, z.s. NE 10:00

5 FK KOMÁROV, z.s. NE 10:00

6 TJ Sokol Hrdlív, z.s. NE 10:00

7 FK Rudná z.s. NE 10:00

8 SK KAZÍN - Dolní Mokropsy, z.s. NE 10:00

9 Atleticko-Fotbalový Klub Loděnice, z. s. SO 10:00

10 Fotbalový klub Králův Dvůr z.s. NE 10:00

11 AFK Tuchlovice z.s. NE 10:00

12 FK Hředle, z.s. NE 10:00

13 FK Slovan Kladno z.s. SO 10:00

14 Tělocvičná jednota Sokol Tuchoměřice NE 10:00

1. A TŘÍDA DOROSTU SKUPINA B

1 MSK Klecany 1921, z.s. NE 10:00

2 SK Roztoky,z.s. SO 10:00

3 TJ Straky, z.s. NE 10:00

4 SK Labský Kostelec, z.s. NE 10:00

5 Fotbalový klub Dobrovice, z.s., NE 10:00

6 Dolnobousovský sportovní klub, z.s. SO 10:00

7 FC Sporting Mladá Boleslav SO 10:00

8 SK Bakov n/J, z.s. SO 10:00

9 Mnichovohradišťský sportovní klub z.s. NE 10:00

10 TJ EMĚ Mělník z.s. (FK Mělník 1909) NE 10:00

11 SK Zeleneč, z.s. NE 10:00

12 FK Kralupy 1901, z.s. NE 10:00

13 Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s. SO 10:00

14 FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z.s. NE 10:00

1. A TŘÍDA DOROSTU SKUPINA C

1 Viktoria Radim, z.s. SO 10:00

2 FK Litol, mládež z.s. SO 10:00

3 FK Radošovice, z.s. NE 10:00

4 FK Viktorie Velký Osek, z.s. NE 10:00

5 SK Český Brod z.s. NE 10:00

6 Sportovní klub UNION Čelákovice, z.s. NE 10:00

7 SK Krakovany, z.s. NE 10:00

8 Amatérský fotbalový klub Pečky, z.s. SO 10:00

9 Sparta Kutná Hora, z.s. NE 10:00

10 Tělovýchovná jednota Sokol Jestřabí Lhota, z.s. NE 10:00

11 TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. NE 10:00

12 Sportovní sdružení Ostrá z.s. SO 10:00

13 TJ Sokol Družba Suchdol, z.s. NE 10:00

14 FC VELIM, z.s. NE 10:00

1. A TŘÍDA DOROSTU SKUPINA D

1 TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. SO 10:00

2 SK Votice, z.s. NE 10:00

3 Tělovýchovná jednota Sokol Sedlec-Prčice z.s. NE 10:00

4 Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší NE 10:00

5 FC JÍLOVÉ NE 10:00

6 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem,spolek NE 10:00

7 SK LITAVAN Bohutín, z.s. SO 10:00

8 Spartak Průhonice, z.s. SO 10:00

9 Fotbalový klub Soběhrdy, z. s. NE 10:00

10 TJ Ligmet Milín z.s. SO 10:00

11 Sportovní klub Rapid Psáry NE 10:00

12 Tělovýchovná jednota Kunice z.s. NE 10:00

13 SK Slavia Jesenice z.s. SO 10:00

14 Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec z.s. SO 10:00

KP ŽÁKŮ U15 + U13

1 SK POLABAN Nymburk, z.s. SO 10:00 a 11:55

2 Sparta Kutná Hora, z.s. SO 10:00 a 11:55

3 SK Rakovník, z.s. SO 10:00 a 11:55

4 SK Benátky nad Jizerou, z.s. SO 10:00 a 11:55

5 Tělovýchovná jednota Kunice z.s. NE 10:00 a 11:55

6 Sokol Hostouň z.s. SO 10:00 a 11:55

7 Sportovní klub Kosmonosy, z.s. NE 10:00 a 11:55

8 FK Brandýs- Boleslav z.s. NE 10:00 a 11:55

9 SK SPARTAK Příbram, spolek NE 10:00 a 11:55

10 FK Bohemia Poděbrady NE 10:00 a 11:55

11 AFK SADSKA z.s. SO 10:00 a 11:55

12 SK Český Brod z.s. NE 09:30 a 11:25

13 SK Slaný, starší a mladší žáci SO 10:00 a 11:55

14 MFK Dobříš NE 10:00 a 11:55

15 Český lev - Union Beroun z.s. SO 10:00 a 11:55

16 AFK Milovice z.s. SO 10:00 a 11:55

1.A TŘÍDA ŽÁKŮ U15 + U13 SKUPINA A

1 SK KROČEHLAVY, z.s. SO 10:00 a 11:55

2 TJ Unhošť z.s. SO 10:00 a 11:55

3 Fotbalový klub Králův Dvůr z.s. NE 10:00 a 11:55

4 TJ Aero Odolena Voda, z.s. SO 10:00 a 11:55

5 FK KOMÁROV, z.s. SO 10:00 a 11:55

6 Tělovýchovná jednota Baník Švermov z.s. SO 10:00 a 11:55

7 SK Lhota, z.s. SO 10:00 a 11:55

8 SK Cembrit Beroun - Závodí, z.s. SO 10:00 a 11:55

9 Fotbal Zákolany z.s. SO 10:00 a 11:55

10 TJ TATRAN Rakovník z.s. SO 10:00 a 11:55

11 Fotbalový klub Slavoj Kladno, z.s. NE 10:00 a 11:55

12 volný los SO 10:00 a 11:55

13 TJ Sokol Nové Strašecí z.s. SO 10:00 a 11:55

14 FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE KRALUPY n/VLTAVOU, z.s. SO 10:00 a 11:55

1.A TŘÍDA ŽÁKŮ U15 + U13 SKUPINA B

1 Amatérský fotbalový klub Pečky, z.s. NE 10:00 a 11:55

2 Sparta Kutná Hora, z.s. SO 10:00 a 11:55

3 TJ EMĚ Mělník z.s. (FK Mělník 1909) NE 10:00 a 11:55

4 Fotbalová škola Velký Osek z.s. SO 10:00 a 11:55

5 Fotbalový klub Dobrovice, z.s., SO 10:00 a 11:55

6 Dolnobousovský sportovní klub, z.s. NE 10:00 a 11:55

7 FC VELIM, z.s. SO 10:00 a 11:55

8 TJ Pátek SO 10:00 a 11:55

9 Mnichovohradišťský sportovní klub z.s. SO 10:00 a 11:55

10 FK PŠOVKA MĚLNÍK SO 10:00 a 11:55

11 Fotbal Neratovice - Byškovice z.s. NE 10:00 a 11:55

12 Sportovní klub Kosmonosy, z.s. NE 10:00 a 11:55

13 Sportovní klub policie Mladá Boleslav z.s. SO 10:00 a 11:55

14 FC Sporting Mladá Boleslav SO 10:00 a 11:55

1.A TŘÍDA ŽÁKŮ U15 + U13 SKUPINA C

1 FK Říčany, spolek SO 10:00 a 11:55

2 SK Votice, z.s. SO 10:00 a 11:55

3 FK Radošovice, z.s. SO 10:00 a 11:55

4 SK Zeleneč, z.s. SO 10:00 a 11:55

5 FC Jílové SO 10:00 a 11:55

6 Sportovní klub UNION Čelákovice, z.s. SO 10:00 a 11:55

7 SK Benešov z.s. SO 10:00 a 11:55

8 TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. NE 10:00 a 11:55

9 Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec z.s. SO 10:00 a 11:55

10 TJ Slavia Radonice NE 10:00 a 11:55

11 Sportovní klub Rapid Psáry, z.s. SO 10:00 a 11:55

12 Sokol Kounice SO 10:00 a 11:55

13 SK Slavia Jesenice z.s. NE 10:00 a 11:55

14 SK Olympie Dolní Břežany z.s. SO 10:00 a 11:55

POHÁR SKFS

1.B TJ Pátek

1.A SK Rakovník, z.s.

1.B Tělovýchovná jednota Sokol Dobrovíz, z.s. nováček

1.B SK Petrovice z.s. nováček

1.B AFK Libčice, z.s.

1.A SK Rejšice, z.s.

1.B TJ Záryby, z.s.

KP Sportovní klub Poříčany, z.s.

1.B Sportovní klub Lány, spolek

KP MFK Dobříš

1.B FK Lety, z.s.

1.A SK Votice ,z.s.

1.A SK SPARTAK Příbram, spolek

1.B Sportovní sdružení Ostrá z.s.

1.A Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek

1.B FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE VYKÁŇ z.s.

1.A FK Jinočany, zapsaný spolek

1.A Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad Labem z.s.

1.A FK Kosoř z.s.

1.B FK Hředle, z.s.

1.B TJ Sokol Miřetice z. s.

1.A Tělocvičná jednota Sokol Tuchoměřice

1.B TJ Sokol Červené Janovice, z.s. nováček

1.B FK Říčany, spolek

KP FC VELIM, z.s.

KP TATRAN SEDLČANY, z.s.

1.A Sportovní klub Rapid Psáry, z.s.

KP Sparta Kutná Hora, z.s

OP ME FK Vysoká OP

1.B Mšec - Nové Strašecí

1.A Český lev-Union Beroun z.s.

OP MB Sokol Předměřice OP

KP SK Tochovice, z.s.

1.B SK Lhota z.s.

OP BE SK Hudlice OP

OP KH Sokol Družba Suchdol OP

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - O POHÁR PŘEDSEDY SKFS

SK Olympie Dolní Břežany z.s.

SK SPARTAK Příbram

FC Sporting Mladá Boleslav

FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s

Sportovní klub Kosmonosy, z.s.

MFK Dobříš

FK Čáslav, z.s.

Fotbalový klub Slavoj Kladno, z.s.

Amatérský fotbalový klub Pečky, z.s.

SK Český Brod z.s.

SK Slaný, z.s.

SK Rakovník, z.s.

Povltavská fotbalová akademie z.s.

Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s.

SK Slavia Jesenice z.s.

FK Brandýs-Boleslav z.s.

FK Kralupy 1901, z.s.

SK Cembrit Beroun

Sparta Kutná Hora, z.s.

TJ Pátek

Fotbal Neratovice-Byškovice z.s.

FK PŠOVKA MĚLNÍK

FK Mladá Boleslav

SK Poříčany

SK Benešov 2013

SK Benešov 2014

SPORTOVNÍ KLUB POLICIE RAKOVNÍK, z.s.

Český lev - Union Beroun z.s.

Tělovýchovná jednota Baník Švermov z.s.