„Na krajském svazu jsme se dohodli, že budeme akceptovat rozhodnutí z Řídící komise Čechy (ŘKČ) a penalty při nerozhodném výsledku v kraji také zrušíme,“ potvrdil Deníku předseda SKFS Tomáš Neumann.

Osobně podle svých slov na penaltovou praxi posledních šesti sezon vyhraněný názor nemá. „Nejsem podporovatelem, ani odpůrcem. Oboje má své pro a proti,“ uvedl. To jeho předchůdce Miroslav Liba měl sezonu a půl po zavedení jasno: „Funguje to a je to přínos pro soutěže i pro diváky," říkal na jaře 2017.

Že by jednotný postup jako v případě ŘKČ a SKFS zasáhl i všechny okresy, se dá v tuto chvíli prakticky vyloučit. „Okresní svazy si to mohou nastavit, jak chtějí,“ připomněl Neumann i dosud běžný postup, kdy se v jednom okrese penalty kopaly, ale v sousedním nikoli.

Příklad lze najít i v největším kraji. Jako ostrůvky, kam rozstřely nepronikly, dosud působily Benešovsko, Berounsko, Nymbursko a Praha-západ, na Boleslavsku pak jen do soutěží žáků. „Ideální by bylo, aby to na všech úrovních bylo stejné, ale jednotlivé řídící orgány jsou v tomto samostatné,“ dodal Neumann.

A co na to v některých okresech, kde se o bonusový bod penaltoví exekutoři už pravidelně rozstřelovali? „Musím říct, že zrušení penalt v krajských soutěžích je pro mě novou informací. Na okrese to ještě zvážíme na pondělním výkonném výboru při schvalování rozpisu mistrovských soutěží,“ reagoval na dotaz Deníku předseda OFS Mělník Slavoj Tichý.

Ortel nad rozstřelem nechtěl předjímat. „Samozřejmě chceme, aby pravidla byla všude jednotná. Na druhou stranu, když jsme se o tom minulý týden bavili se zástupci všech komisí, byla většina (mimo dvou) z asi šestnácti lidí pro zachování,“ naznačil Tichý, že zdaleka nemusí jít o jednoznačné rozhodování.

OFS Kladno pravidla před začátkem soutěží měnit nehodlá. Už proto, že je po losovacím aktivu. „Tam by se o návrhu dalo hlasovat, takhle je pozdě. Nemůžeme měnit pravidla, když už byla dána. Tohle mi přijde jako šití horkou jehlou, což dělat určitě nechceme a nebudeme. Je to absurdní a je to proti řádům,“ odmítl zrušení penaltových rozstřelů šéf OFS Petr Blažej.

Podle něj lze o změně uvažovat až od příští sezony, pokud si to kluby budou přát. „Při posledním hlasování bylo 55 procent pro penalty, zbytek proti, tak uvidíme, jak to bude za rok. Když to kluby budou chtít, můžeme rozstřely zrušit.“

Minimálně ještě jednu sezonu zůstane rozstřel také na Praze-východ. „Na tom, zda kluby budou chtít dál v penaltách pokračovat, se rozhodne během losovacího aktivu v příštím roce. Na tom letošním žádný požadavek na zrušení tohoto pravidla nezazněl," vyjádřil se předseda OFS Josef Novák.

Na Kutnohorsku už naopak budou „desítky“ k vidění pouze za přestupky v rámci samotné hry. „Zrušili jsme u nás penaltové rozstřely ještě dřív než tak učinil kraj, či ŘKČ,“ sdělil předseda tamního svazu Jan Ďoubal. Tomu nepřišlo spravedlivé, aby se za krátce trvající dovednostní disciplínu uděloval stejný bod, o jaký hráči bojují na hřišti celých devadesát minut. Podporu prý našel v klubech i u kolegů ve výkonném výboru. „Pro nebyla drtivá většina, ale taková solidní určitě.“