Rodák z Kladna začínal s fotbalem v přípravce kladenské Sparty a jako dorostenec přestoupil do Poldi SONP Kladno. Na konci 70. let se začal objevovat v sestavě A týmu ve II. lize.

Jeho další kariéru ovlivnilo úspěšné studium na FTVS UK. V době studií hostoval v Uhelných skladech Praha. Vojnu absolvoval ve VTJ Tachov a na sklonku 80. let se vrátil do Kladna, kde si ještě zahrál za áčko a zároveň působil jako vedoucí TSM.

V roce 1992 odešel na pět let do Rakouska. Oblékal i dresy SK Slaný, Nového Strašecí, Velvar a Kam. Žehrovic. Za áčko Kladna nastupoval s přerušením vojny a působení v US Praha v letech 1979 – 1990, nejčastěji na postu záložníka (303 utkání, 59 branek). Za zmínku stojí, že jako hrající asistent trenéra pomohl vybojovat s Lokomotivou Kladno (Slavojem) postup do třetí nejvyšší soutěže.

Po kariéře se v SK Kladno stal sportovním manažerem klubu. Zprvu úspěšným, protože si Kladno po dlouhých letech zahrálo dokonce nejvyšší soutěž. Poté ale přišly velké finanční problémy, několik sestupů a nakonec pád až do divize, kde už Kladno hraje téměř celou dekádu. U toho už nyní Eduard Novák není, klub má nové vedení.

K dnešním kulatým narozeninám mu přejeme hlavně zdraví a spokojenost do dalších roků.