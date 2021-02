Pojďme ještě k Václavu Kotalovi. Byly poslední výkony a výsledky ve vašich očích důvodem k jeho odvolání?

Těžko říct. Pravdou je, že hra Sparty neměla v poslední době svoji tvář. Když už vyhráli, tak soupeře nepřehrávali, spíš hráli hůř, ale získali tři body. Takhle se asi nedá hrát donekonečna. A na koukání to tedy taky moc nebylo.

S výměnou tedy souhlasíte?

Asi jo. Je potřeba dát týmu tvář. Aby Sparta dominovala a týmy přehrávala. To, že někdy prohraje, se může stát. Poslední výkony a představení ale byly takové všelijaké a příliš se mi to nelíbilo. Myslím, že toho vyzkoušeli už dost.

Je v silách trenéra Pavla Vrby situaci změnit?

Podle mě je. Určitě v sobě něco má, což dokázal s Plzní nejen v české lize, ale také na evropské scéně. Jak nad tím ale člověk přemýšlí, nejsem si úplně jistý, jestli je to jen otázkou trenérů. Nikdy to není jen o trenérech, nebo jen o hráčích, ale o tom, aby si to všechno sedlo a klapalo.

To asi může i nějakou dobu trvat….

Souhlasím. Všechno se ze dne na den udělat nedá a Pavel Vrba to nebude mít jednoduché. I když Sparta nechce příliš čekat, je potřeba, aby nechala trenérům nějaký čas a aby je za půl roku zase neodvolávala. Možná by pomohla i větší pravomoc pro trenéra v otázce výběru hráčů.

Čas se nabízí, Slavia vede ligu o parník a o titulu se zdá být prakticky rozhodnuto…

Přesně tak. Sezonu je nutné nějak dohrát, samozřejmě ne úplně vypustit. Trenér musí nejdříve poznat hráče i kabinu.

Nemyslíte, že bude pro trenéra Vrbu překážkou plzeňská historie?

To si nemyslím. Trenéři jsou stejně jako hráči profíci. Plzeň je minulost. Určitě tam má nějaké kamarády a vzpomínky. Teď je před ním ale tahle výzva a ne zrovna malá. Sparta se svou historií má nejvyšší nároky, chce vyhrávat, hrát poháry a prezentovat se úplně jinak než v posledních letech. Nějaká plzeňská minulost by se měla hodit za hlavu. Měl by do toho jít s čistou hlavou a dokázat Spartu vrátit tam, kde by chtěla být.