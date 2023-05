Po několika nepovedených utkáních se silnými soupeřkami zajížděly pavlíkovské Lvice do známých Vědomic. V minulosti tyto dva týmy vždy sehrály vyrovnaná utkání, kdy byly většinou protivnice díky zvládnutým koncům zápasů ty šťastnější. I tentokrát to vypadalo na obdobný scénář, když Pavlíkov musel navíc hrát bez Čechové a trenérky Bártové, kterou zastoupil vedoucí družstva Míra Novák. Tým má ale brankářské eso, které vzalo domácím vítr z plachet.

Sahara Vědomice (v tmavém) - Pavlíkov nečekaně 1:2. Hostující hráčky měly z výhry obrovskou radost. | Foto: Karel Kubeš

SK Sahara Vědomice - SK Pavlíkov 1:2 (1:0)

Vstup se Pavlíkovu jako již po několikáté nepovedl. Vědomice nastoupily velice sebevědomě a aktivně. Enormní tlak domácích trval několik minut, poté se Lvice rozkoukaly a v obměněné sestavě se zformovaly. Následně přišlo i několik vlaštovek, avšak Řenčová a Ketmanovou prováhaly vhodný okamžik k zakončení a střela Pázlerové jen těsně minula brankovou konstrukci. Více ze hry měly domácí fotbalistky. Jen díky jejich nepřesnosti a především bravurním zákrokům Hykové byl stav dlouho bezbrankový. Ve 38. minutě přišel již několikátý nebezpečný rok soupeřek, kdy odražený míč zakončila nehlídaná záložnice přesně k tyči.

Lvice šly do druhého poločasu s cílem si nic v defenzivě nekomplikovat, zodpovědně dostupovat a snažit se vysoko napadat nejistou obranu domácích. Taktika se vyplácela, velmi vytrvalá dvojice Churanová s Krejčovou byla úspěšná po hodině hry. Krejčová váhající stoperce Vědomic odebrala míč a po kličce gólmance zakončila do odkryté branky. Za 10 minut bylo na straně hostů ještě veseleji, když Ketmanová přehodila vyběhnuvší brankářku.

Důležitý okamžik přišel v závěru utkání, kdy byla na hranici vápna Pavlíkova odpískaná ruka. V těchto situacích jsou Vědomice opravdu bezkonkurenční. Výborně zahraný přímý kop však opět zlikvidovala Hyková a rozhodla o důležité výhře.

Právě Nicol Hyková přiznala, že zápas ve Vědomicích pro ni byl jedním z nejlepších v sezoně. "Všechny jsme podaly týmový výkon, a i když jsme prohrávaly, nevzdaly jsme se, semkly se a dotáhly to do vítězného konce. Jsem na nás pyšná a doufám, že na tenhle výkon navážeme do dalších zápasů,“ řekla Nicol.

SK Pavlíkov: Hyková – Studená, Hajnová, Pázlerová, Feherová – Ketmanová, Andrová, Brabcová, Řenčová – Krejčová, Churanová; hokejově střídala: Šímová

