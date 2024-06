Josef Šural byl skvělým fotbalistou, který zářil v Brně, ale pak i v Liberci a ve Spartě, byť v jeho době neprožívala nejlepší roky. Nakonec se Josefovi povedl přestup do Turecka, kde se však před pěti roky stal obětí autohavárie, když cestou ze zápasu vypadl z minibusu a pád nepřežil.

Na jeho památku pořádá FAČR celostátní turnaj takzvané „druhé šance“. Nastoupit do něj mohou pouze borci hrající nejvýš krajský přebor, kteří třeba v žácích ještě tolik nevynikali a velké kluby je přehlédly, přesto mají kvalitu a ještě by se mohli posunout.

Tuhle myšlenku přivedl na svět a zrealizoval bývalý reprezentant Roman Vonášek a v turnaji, který vymyslel, se daří nejvíc Středočechům. Vyhráli první ročník, v tom druhém skončili třetí a letos opět si došli pro první místo. To vše v konkurenci 15ti krajů plus slovenské Bratislavy.

Šéftrenér mládeže SKFS Milan Kormaník skládal tým pohromadě s ostatními okresními Grassroots trenéry a odvedli dobrou práci. Do Rosic s ním vyrazili už jen Miroslav Bodnár (Příbram), Roman Myška (Nymburk) a Petr Vecka (Rakovník) a tým připravili velmi dobře.

„Turnaj jsme ale začali smolně. Ve výborném zápase jsme prohráli se Zlínským krajem, když naše vedení otočil soupeř dvěma standardkami a my přes řadu šancí už druhý gól nedali, naopak jsme ještě jednou inkasovali. Trochu jsem se bál, že po téhle porážce už na první místo šanci nemáme,“ přiznal Milan Kormaník, ale vše bylo jinak.

Druhý den široký kádr Středočeského výběru porazil Prahu 5:2 (hattrick Tesařík!), Zlín zdolal Bratislavu 1:0. Středočeši pak na závěr rozdrtili Bratislavu 4:0 a nečekaně jim pomohla Praha, když přemohla Zlín 4:1. Rozhodla minitabulka tří šestibodových celků a v té byli Středočeši na skóre nejlepší.

„Druhý den jsme do toho šli s čistými hlavami a povedlo se. Já jsem do Rosic jel s jasným cílem turnaj vyhrát – nejsem alibista. Nicméně po té první porážce už jsem měl pochyby. Pomohly nám ale další výsledky a rozhodla síla našeho širokého kádru, protože pokaždé když jsem střídal, tak to bylo takzvaně do lepšího,“ hodnotil šéftrenér mládeže SKFS a na poděkování výkonnému výboru středočeského svazu také nezapomněl. „Šuralův memoriál vedení podporuje a patří mu za to dík,“ doplnil.

Výsledky finálových utkání Poháru Josefa Šurala

12. června 2024 (Rosice)

Zlínský KFS – Středočeský KFS 3:1 (1:1), branky: Obal, Rapant, Hubáček – Jícha

Bratislavský FZ – Pražský FS 1:4 (1:1), branky: Szabo – Potočár 2, Vojta, Pátek

13. června 2024 (Rosice)

Pražský FS – Středočeský KFS 2:5 (1:2), branky: Potočár, Kuzhman – Tesařík 3, Bezstarosti, Jícha

Zlínský KFS – Bratislavský FZ 1:0 (0:0), branka: Beníček

Pražský FS – Zlínský KFS 4:1 (2:0), branky: Potočár 2, Kuzhman, Prüher – Gášek

Středočeský KFS – Bratislavský KFS 4:0 (3:0), branky: Bezstarosti 2, Tesařík, Jícha

Konečná tabulka Poháru Josefa Šurala 2023/24

1. Středočeský KFS 3 2 0 1 10:5 6

2. Pražský FS 3 2 0 1 10:7 6

3. Zlínský KFS 3 2 0 1 5:5 6

4. Bratislavský FZ 3 0 0 3 1:9 0

O konečném pořadí rozhodovala minitabulka tří týmů - Středočeského KFS, Pražského FS a Zlínského KFS.

close info Zdroj: SKFS zoom_in Nominace SKFS na Memoriál Josefa Šurala