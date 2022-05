Od prvních minut byla Souš aktivnějším týmem a hrozila hlavně z rychlých kombinací. Naštěstí útoky hasila bezchybná obrana či připravená Hyková v brance. Pavlíkov se těžko dostával do zápasu, když míč na mokré trávě spíše nepřesně nakopával.

Po čtvrt hodině hry přišlo podklouznutí ve středu hřiště, čehož využila domácí hráčka, předložila volné útočnici a ta míč uklidila k zadní tyči. Pavlíkov se po inkasované brance probudil a postupně zpřesňoval svoji hru. Po rohovém kopu se hlavou prosadila kapitánka Pázlerová, ale zakončení letělo pouze do středu branky. Střela Řenčové po kombinaci také postrádala potřebné parametry. Chvíli na to Čechová vybídla Hajnovou, ale ta únik zakončila pouze do gólmanky. Poté přišel nedovolený zákrok za hranicí velkého vápna. Souš přesně zahranou standardní situací pod břevno zvýšila skóre.

Bezdička nekompromisně zkritizoval rakovnický fotbal

Lvice cítily, že je v jejich silách zvrátit nepříznivý vývoj zápasu, a podle toho také vstoupily do druhého poločasu. Hra se víceméně ustálila na polovině domácích, ovšem málokterá šance vedla k plnohodnotnému zakončení. Nový impuls do hry vnesla střídající Kieryková, která hru v útoku uklidnila. Do skvělé pozice se dostala po obránkyně Studená, ale míč z kopaček jí sebrala pozorná domácí gólmanka. Největší příležitost ke korekci výsledku měly Lvice v závěru. Čechová nejprve pálila pouze do protihráčky, odražený míč z voleje poslala výborně hrající Řenčová trestuhodně nad brankovou konstrukci. Ani vysunutí Churanové z pozice stopera Pavlíkovu kýženou branku nepřineslo.

Trenérka Veronika Bártová byla naštvaná: „Nejprve si necháme dát dva laciné góly a to se potom utkání těžko otáčí. I když soupeře tlačíme 60 minut, tak naše produktivita a koncovka je žalostná. Snad se to podaří prolomit v dalším zápase.“

SK Pavlíkov: Hyková - Studená, Churanová, Pázlerová, Andrová - Hajnová, Brabcová, Čechová, Řenčová - Ketmanová, Krejčová. Hokejově střídaly: Kieryková, Polcarová, Kristianová, Osvaldová

Další hattrick Petra Kučery, ikona Tatranu se Zavidovu vyplácí