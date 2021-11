I díky jeho střeleckému apetitu se Kolín před zimní přestávkou vyhřívá na prvním místě tabulky divize C a před druhým Vysokým Mýtem má k dobru dva body. „Z týmového pohledu panuje spokojenost, i když jsme všichni cítili, že by to mohlo být i lepší. Na druhou stranu jsme ale první, což byl cíl. Doufáme, že to tak bude i na konci sezony,“ říká tahoun kolínské ofenzivy Sodoma.

Odchovanec pražské Slavie od úvodu ročníku provětrává obrany soupeře a se šestnácti vstřelenými góly ve čtrnácti zápasech je nejlepším kanonýrem soutěže. Přesto před sezonou pomýšlel na ještě lepší čísla. „Jsem spokojený, že jsem nejlepší střelec podzimní části. Na druhou stranu jsem tam měl výpadek kvůli zranění. Moje osobní meta byla mít po polovině sezony dvacet gólů, což se bohužel nepovedlo. I tak to ale hodnotím kladně,“ prozrazuje.

Pro Sodomu i celý kolínský tým je ovšem prioritou týmový úspěch. Celek, který hrál v ročníku 2014/15 ve druhé nejvyšší soutěži, cílí na návrat do České fotbalové ligy, o nějž usiluje už šest let. „V létě jsme skvěle posílili a na sezoně se to odrazilo. Na každém postu je hráč, který do divize nepatří, ale hrál nebo by měl hrát vyšší soutěže. Máme to dobře poskládané a rovnou postavené na vyšší soutěž,“ hodnotí Sodoma, který v civilním životě pracuje jako obchodní zástupce jedné z kolínských firem.

I proto by si moc přál zahrát si se svým domovským týmem třetí ligu. „Vidím to tak, že ČFL je pro Kolín adekvátní soutěž, do budoucna možná i druhá liga. Moje osobní ambice už ale nejsou vracet se do profesionálního fotbalu. Mám stabilní práci a vracet se na dva tři roky do druhé ligy nedává z finančního hlediska smysl,“ vysvětluje šestadvacetiletý střelec.

Přestože v divizi prožívá vydařené období a střílí jeden gól za druhým, zájem z vyšší soutěže během podzimu nezaznamenal. „Paradoxně je to první rok, kdy jsem zatím neměl žádný hovor. Tím, že bydlím kousek od Kolína, tak by pro mě divize nebo třetí liga někde jinde nebyla zajímavá. Ideální varianta je hrát třetí ligu v Kolíně. Celý život jsem cestoval za fotbalem a až poslední dvě sezony zažívám, jaké to je, když jsem doma,“ říká.

Kolín měl za postupem slibně nakročeno už v loňském roce, kdy vyhrál prvních osm zápasů. Sezona však byla následně přerušena kvůli koronaviru a už se nedohrála. „Loni jsme to měli rozjeté bravurně. Snažili jsme se do toho vstoupit stejně i letos, což se nám úplně nepovedlo. Na nic jiného než na první místo a postup nekoukáme,“ zakončuje sebevědomě Sodoma.