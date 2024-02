/ROZHOVOR/ Mladé fotbalové naděje hrající kdysi pod hlavičkou FK Rakovník v loňském roce přešly pod záštitu SK Rakovník a na pozici trenéra Kateřinu Hajnovou vystřídal Petr Mendík. Z důvodu většího věkového rozptylu upřednostnili přihlášku do okresního přeboru starších žáků namísto dívčí soutěže. O podzimní části, zimní přípravě a cílech na jaro vyprávěl v rozhovoru právě trenér Petr Mendík.

Fotbalistky SK Rakovník na soustředění v Pustovětech a při přípravném zápase s Mělníkem. | Foto: Petr Maršík

Co vás vedlo k rozhodnutí upřednostnit chlapeckou soutěž?

Pro přihlášení této soutěže jsme se dohodli jak s vedením SK Rakovník, s rodiči i s holkami. Ve druhé dívčí lize, kterou dívky hrály, moc šancí na vítězství nebylo, a proto se nám tato volba zdála jako nejlepší řešení.

Jak byste zhodnotil podzimní část? Jaké výhody mají zápasy s kluky a jsou dívky konkurenceschopné?

Holky získávají mezi kluky cenné zkušenosti. Musím říct, že kromě dvou utkání z jedenácti jsme zatím nikdy netahali za kratší konec, přitom jsou děvčata ve věku 12-15 let, pouze dvěma je šestnáct.

Ty jste tým převzal v létě? Co vás lákalo vést fotbalový tým děvčat?

Když mě loni v květnu oslovila Wendy Virglerová, zda bych chtěl holky trénovat, váhal jsem opravdu jen pár minut. Na konci července jsem přebral tým, který uměl pouze bránit, ačkoli má velice kvalitní a fotbalově vyspělé hráčky. Někdo skončil, ale to pravé jádro, na kterém se dá stavět, zůstalo. Postupně se k nám přidaly nové holky, a tak najednou vznikla i důležitá konkurence. Začal jsem trénovat sám s pomocí některých rodičů. Na pozici vedoucího mužstva se vrátil Honza Valdhans, čehož si po jeho předchozích zkušenostech s bývalým vedením týmu velice vážím. Teď se k nám od 10. února přidala asistentka trenéra Julie Ketmanová. Plně věřím, že i tato spolupráce bude fungovat a bude i přínosem pro tým.

Máte dostatek hráček, nebo je nějaký post, který vás trápí?

Holek, které chtějí hrát fotbal, je dost. Ale rozhodně se dalším příchozím nebráním. Trápí nás především neobsazená pozice brankářky, kdy skoro celý podzim odchytala Nikola Valdhansová, která jinak hraje v poli. Samozřejmě jí za „obětování“ patří obrovské poděkování. Zatím vůbec netuším, jak to bude nyní na jaře. Spíš mě mrzí situace, že po okrese jsou asi tři brankářky, které chytají za klučičí týmy, ale do dívčího se jim nechce.

Máte za sebou soustředění, kde jste ho absolvovali a jaká byla náplň? Kolik holek se zúčastnilo a jak dopadl sobotní přípravný zápas s Mělníkem?

Teď jsme se vrátili ze soustředění v Pustovětech. Mnozí se divili, ale je tam vlastně všechno. Super sál, kde jsme spali i posilovali. Jsou zde i výborné podmínky na běhání, rovinky, kopce a to vše v nádherné krajině. Nesmím zapomenout zmínit i umělku, kde byly tréninky s balónem. V rámci soustředění, které bylo zaměřené na fyzickou přípravu (naběhalo se zhruba 50 km), jsme absolvovali i přípravné utkání proti dorostenkám z Mělníka a prohráli jsme 2:3. Po několika úvodních minutách jsme prohrávali 0:3, nicméně potom jsme nepustili mělnické hráčky k přímé střele na branku. Holky musím pochválit za to, jak i po náročných dnech odběhaly celých devadesát minut.

Kdy začínáte s prvním jarním kolem a co vás do té doby ještě čeká?

Jarní sezonu začínáme poslední víkend v březnu a k prvnímu utkání jedeme na horkou půdu do Zichovce. Start jarní části je ale ještě daleko, zatím budeme pořád nabírat sílu, výbušnost, kondici a odehrajeme další tři přípravná utkání. Od března se pak zaměříme více na práci s balónem a na taktiku.

Jaká jsou očekávání pro druhou část sezony?

Prozatím i nynější soutěž bereme jako přípravu na nadcházející fotbalové ročníky. Ještě nevím kdy, ale určitě budeme muset jít do dívčí soutěže. Zanedlouho hráčky dosáhnout věku, kdy už nebudou moci hrát okresní přebor. Nechci ale předbíhat. Nyní se soustředíme na to, abychom celé jaro odehráli důstojně a všem týmům znepříjemnili cestu k bodům.

Očima asistentky trenéra

Přátelské utkání s Mělníkem bylo z pohledu asistentky trenéra Julie Ketmanové zdařilé. Přestože byl vstup do utkání vlažný a Rakovničanky rychle třikrát inkasovaly. „Důvodem bylo špatné dostupování soupeřek, kdy jim byl dán velký prostor pro kombinace. Po půlhodině jsme se dostali do hry a snížení dlouho nepřicházelo především z důvodu nepřesné koncovky. Nakonec se povedlo výsledek dotáhnout na rozdíl jediné branky. Chtěla bych vyzdvihnout bojovnost předvedenou i přes naběhané kilometry a poměrně velkou absenci,“ pozitivně zhodnotila Julie Ketmanová první přípravný zápas se staršími soupeřkami.