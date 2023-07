Není se co divit, SKR překonal po pádu z ČFL klinickou smrt. Naštěstí se našlo pár odvážlivců, kteří dali doslova hlavy na špalky a byť viděli, jak je klub zadlužen, šli odvážně na bojiště.

S většinou mladých kluků museli hrát proti protřelým šutérům, vyměnili se dva trenéři, lepší zápasy střídaly ty horší i úplně špatné.

Vedení klubu nakonec iniciovalo další změnu a Petra Vecku, byť úkol splnil, odvolalo ho a vsadilo na Jaroslava Hamouze. Bývalý vynikající hráč byl v posledních šesti letech lehce ukrytý u ligových žáků SK Kladno, ale na Rakovnicku se mu povedlo trenérsky prosadit také, a to zejména v Zavidově, kde byl součástí velké jízdy klubu z okresu do I. A třídy.

"Já začal s trénováním hodně brzy na mládeži Tatran Rakovník, každopádně už to bylo za hráčské kariéry, když jsem hrával v Mutějovicích," vybavil si Hamouz v rozhovoru pro SK Rakovník.

Učitel do trenérské sesle. Nový kouč SK Rakovník se vrací z Kladna

Vysvětlil také, proč začal trenérskou kariéru tak brzy. Sužovala ho zranění, už v ligovém dorostu Teplic a poté v tamním dospělém divizním mužstvu. Ještě kopal dlouho v Mutějovicích, ve zlatých časech zdejšího Chmelu, ale nakonec definitivně přesedlal brzy na lavičku. "První šanci jsem dostal od Fandy Mušky na Tatranu. Postupně jsem převzal A mužstvo Sokola Branov, poté jsem rok a půl působil na SK Rakovník, kde jsem nejdříve dělal asistenta trenéra Radima Suchánka a později Honzy Vlčka. Z SK jsem se přesunul do Zavidova na pět let, nyní jsem šest let působil u mládeže SK Kladno," vypočítal Jaroslav Hamouz.

A protože dojíždějí do Kladna už měl plné zuby, moc neváhal, a nabídku Marka Pavlíka k návratu do SK Rakovník, po krátkém přemýšlení přijal. "Nabídka od SK Rakovník mě potěšila a jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci," přiznává, ale ví, že ho čeká hodně práce.

"Tým je mladý, poskládaný za pohybu. Víme, jaká tu byla minulý rok situace, vedení i trenérům patří velký dík. Tým je mladý, nezkušený, chtělo by to zapracovat na organizaci hry. Hlavně – a to je můj velký cíl – zlepšit komunikaci, přitáhnout kluky k trénování, aby se na trénink každý z nic opět těšil, dostat je na jednu loď. Mojí hlavní ambicí je pokusit se sjednotit tým tady na SK, ideálně z vlastních zdrojů," dodal fanoušek Sparty.