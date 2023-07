Honzo, začněte prosím změnami v kádru, nějaké určitě byly… Poté, co se daly oba kluby dohromady, tak vypadlo zhruba pětadvacet hráčů, tedy hodně silný základ. Mezi odchody je Honza Paluba do Lán, kapitán Mšece Jakub Kučera zamířil do Mšeckých Žehrovic, Martin Podzemský do Jinočan a Honza Šrédl, který studuje v Praze, si našel SK Zlíchov, kde o přestupu ale teprve jednáme. Někteří další borci odešli také ze Mšece, třeba veterán Jiří Říčka.

Jan Mrázek (v bílém) jako opora Nového Strašecí.Zdroj: Jiří DuchoňNikdo nový nenaskočil?

Úplně nový ne, ale Honza Ducár se vrací k fotbalu a bude posilou stejně jako navrátilec ze Zavidova Martin Krupička. A vlastně i můj brácha Lukáš, který se dal dohromady po dlouhém zranění. Staré pasty se prostě vrací (smích).

Jaká je atmosféra v nově složeném kádru, dali jste se dohromady i lidsky?

Zatím je to perfektní, jsem nadšený. Trénujeme dvakrát týdně, kluky se zdá to baví, chodí jich hodně, kolem osmnácti na každý trénink. K tomu ode mne dostávají individuální plány na víkendy, kdy běhají. Aplikace, které jim rozdám, se mi poctivě vracejí, takže ani tohle nešidí.

Trénujete tým sám, nebo vám někdo pomáhá?

Pomocníky mám. Třeba Marek Hartman už jako asistent pokračovat nechtěl, raději chce hrát, ale zase je to na domluvě, a kdybych potřeboval, aby udělal trénink, určitě se dohodneme. Hodně mi pomáhá také Ducy, který se stará o fyzičku kluků. A také mšecký šéf Roman Rosenbaum.

Přípravné zápasy jste prý naplánovali hlavně na všední dny, proč?

Takhle to vyšlo a jeden máme i o víkendu. Jako první se příští středu 2. srpna utkání ve Strašecí s Novým Sedlem (18:00), pak hned v neděli ve Mšeci hostíme Jedomělice a poslední přípravu opět odehrajeme ve Strašecí s Havranem Kryry.

Hřiště tedy budete střídat také v regulérní sezoně?

Přesně tak, je tam nějaký plán, jak to podělíme. Trénujeme zatím ve Strašecí, odkud je nás většina. A protože nezačala mládež, tak je to zatím bez starostí. Určitě se však objevíme také ve Mšeci.

Vaše B třída by měla být oproti minulým rokům kvalitnější, protože přibyly silné týmy Velké Dobré, Dobrovíze či Slavoje Kladno. A vlastně i vás. S jakým cílem do toho půjdete?

Hlavně se chceme fotbalem dobře bavit, což znamená co nejvíc vyhrávat. Cílem je rovněž to, abychom se aspoň dvakrát týdně sešli a kvalitně potrénovali. I u toho se můžeme bavit výborně a o to ve fotbale jde.