Barbora Dolejšová (30 let) je brankářkou fotbalového týmu SK Pavlíkov. Fotbal hraje už 12 let, od svých osmnácti, původně byla ale v poli, na kraji zálohy. Bára pracuje v kladenském Legu a bydlí v Šanově v domě se zahrádkou.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Částečně mi ho omezila tím, že nám zrušila zbytek sezóny.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Jak se udržujete v kondici?

Momentálně moc ne, jsem víc v práci než doma, ale když je nějaký čas, tak si jdu zaběhat, projet se na kole nebo cvičím doma.

Jaký domácí trénink byste doporučila?

Posilování s vlastní váhou nebo činkami, švihadlo a pak něco intenzivního např. HEAT.

Co vás karanténa naučila?

Určitě mě naučila šetřit a ničím zbytečně neplýtvat.

Roušku jste ušila vlastní nebo jste ji dostala? Případně od koho?

Nějaké roušky jsme měli doma.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Nejvíc na to, až přestaneme nosit roušky a začneme zase normálně žít. A samozřejmě taky na to, až se zase všechny sejdeme na tom našem zeleném pažitu a dáme si pořádně do těla.