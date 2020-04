Kateřina Hajnová (25 let) je fotbalistka SK Pavlíkov. Zkušená hráčka z Olešné hraje fotbal za Lvice už jedenáct roků. V koronavirové krizi musí částečně pracovat z domova, do Prahy jezdí jen dvakrát týdně. Žije v domě se zahrádkou s rodiči.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Karanténa můj sportovní život téměř nijak neomezila, v podstatě všechno dělám stejně jako před ní. Jediné, co je jinak, že nemáme tréninky a nevídám holky, což mě na tom štve asi nejvíc.

Jak se udržujete v kondici?

Chodím běhat, na kolo, posiluji doma, pomáhá mi to si vyčistit hlavu a nezbláznit se z karantény.

Jaký domácí trénink byste doporučila?

Nejlepší trénink je podle mě kolo a pro fotbalisty práce s balonem, pomyslné kužely a překážky si doma můžeme udělat téměř ze všeho, stačí trocha fantazie.

Co vás karanténa naučila?

Naučila mě vážit si lidí co mám kolem sebe a pozměnila můj pohled na život. Začala jsem víc upřednosťnovat rodinu a zdraví lidí v mém okolí, protože ostatní věci si člověk může vybudovat nebo koupit.

Roušku jste ušila vlastní nebo jste ji dostala? Případně od koho?

Roušky jsme šily společně s mamkou.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Nejvíc se těším na to, až nebudu muset nosit roušku (smích), můj život se vrátí k normálu, budu moci na trénink a do práce, kde potkám přátele.