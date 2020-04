Rakovnický deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku rakovnických sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila?

Michaela Kristianová | Foto: Alžběta Brabcová

Michaela Kristianová (28 let) je fotbalistkou SK Pavlíkov. Sportu se věnuje od malička, jako dítě chodila dokonce v Kolešovicích do dívčího fotbalového družstva. K závodnímu fotbalu se však vrátila až před čtyřmi roky, když se Lvice potýkaly s početními problémy. Oslovily tedy slečny, které byly sportovně založené a měly zkušenosti s fotbalem. Přesně tak se Míša Kristianová dostala díky Petře Wittmanové do Pavlíkova. Finanční specialistka ve společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, a.s. bydlí v Hokově u Hořoviček s rodiči v rodinném domě, odkud v době karantény i částečně pracuje. Ze sportů má ráda i kolo, brusle a canicross.