Rakovnický deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku rakovnických sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Odpovídá fotbalista SK Rakovník Tomáš Pešek.

Tomáš Pešek | Foto: Foto: Deník/Bianka Joglová

Tomáš Pešek (23 let) je fotbalový brankář SK Rakovník. K fotbalu ho přivedl v pěti letech otec. První fotbalové krůčky jsem udělal v SKP Rakovník pod vedením Honzy Lásky a poté i Josefa Žierika. Na přelomu přípravek a mladších žáků si vyzkoušel zhruba roční angažmá v tehdejší Marile Příbram, kde dostal možnost především díky jeho největšímu trenérovi Tomáši Bystřickému. Zde hrál například s Václavem Černým, který se blýskl i v dresu Ajaxu nebo s Janem Suchanem, který sbírá ligové starty. Následoval návrat na SK, kde tým od žáků vedl Honza Janota. S kluky, s nimiž se zná od svých fotbalových začátků, si zahráli i divizi. Táhli za jeden provaz jak na hřišti, tak i mimo něj. Dorosteneckou štaci strávil na SK Kladno, kde jsem působil pod vedením hned několika fotbalových person, kterými byli Pavel Drsek nebo Petr Brabec. Následoval návrat do Rakovníka, kde dostal od trenéra Jiřího Kučery v sedmnácti letech šanci v dospělému fotbalu. Skvělá parta tehdy vykopala postup do kraje. Poté se ale měnili trenéři, což Tomášovi nesedlo a na rok odešel do Nového Strašecí, kde byla také dobrá parta a opět návrat na SK. Nyní se spolu s Markem Tvrzem věnuje trénování dívek FK Rakovník a chytá za béčko rakovnického SK. Mezi třemi tyčemi stojí zhruba od šesti let. Tomáš je zaměstnancem Ministerstva vnitra (Policie ČR) a nouzový stav přežívá převážně doma v paneláku s rodinou.