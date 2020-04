Rakovnický deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku rakovnických sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila?

Lucie Churanová | Foto: Alžběta Brabcová

Lucie Churanová (20 let) je fotbalistkou SK Pavlíkov. Hraje už deset let (začínala v SK Rakovník), bydlí v Blatně u Podbořan, zatím studuje a do práce (na brigádu) dojíždí každý den do Plzně. Nouzový stav přežívá v domě se zahradou s přítelem.